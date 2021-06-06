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06 Haziran 2021 Pazar 15:37:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 15:37:00

BM'ye "yerlerinden edilen sivilleri koruma" çağrısı

Kaynak: AA

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Yemen'in Marib ilindeki İnsan Hakları Ofisi, Birleşmiş Milletlere (BM) yerlerinden edilmiş 3 milyondan fazla sivili korumak için harekete geçme çağrısında bulundu.

İnsan Hakları Ofisi Müdürü Abdurabbu Cudei, yaptığı yazılı açıklamada, Marib'de yerleşim bölgeleri ile sivil tesislerin sürekli olarak İran destekli Husiler tarafından balistik füze ve bomba yüklü insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındığını belirtti.

Bu düşmanca uygulamaların savaş suçu ve uluslararası hukukun ihlali olduğuna vurgu yapan Cudei, BM, BM Güvenlik Konseyi ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine (OHCHR) kent sakinleriyle birlikte 3 milyondan fazla yerinden edilmiş sivilin korunması çağrısında bulundu.

Yemen'de dün İran destekli Husilerin ülkenin doğusundaki Marib kentinde bir akaryakıt istasyonuna düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu 17 sivil hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yemen Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani, Husilerin Marib'de sivillere yönelik balistik füze ile düzenlenen "terör saldırısını" sert bir şekilde kınayarak, yaralılara ilk yardım için yola çıkan iki ambulansın da bomba yüklü insansız hava aracıyla hedef alındığını kaydetmişti.

Husilerden saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, meşru hükümetin en önemli kalelerinden olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek için son dönemde saldırılarını artırdı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Etiketler : İnsan Hakları Ofisi Müdürü Abdurabbu Cudei Husiler Husilerin Marib
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