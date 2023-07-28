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28 Temmuz 2023 Cuma 16:15:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 16:15:00

BMMYK Direktörü: Burkina Faso'da 4,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Uluslararası Koruma Direktörü Elizabeth Tan, Burkina Faso'da yaklaşık 4,7 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Tan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Burkina Faso'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BMMYK'nin Burkina Faso'dan kaçan kişilerin korunmasına ilişkin güncellenmiş bir kılavuz yayımladığını hatırlatan Tan, tüm ülkelere kriz bölgelerinden gelen kişileri zorla geri göndermekten kaçınma çağrısı yaptı.

Tan, Burkina Faso'da güvenlik durumunun kötüleşmeye devam ettiğini kaydederken, sivillerin karşı karşıya kaldığı insan hakları ihlallerinden endişe duyduklarını ifade etti.

Çocukların da silahlı gruplar tarafından zorla silah altına alınma, kötü şartlarda çalıştırılma ve diğer türlü şiddetlere maruz kaldığının altını çizen Tan, ülkede yaklaşık 6 bin 334 okulun kapatıldığını ve yerinden edilen çocukların büyük bir çoğunluğunun okula gidemediğini vurguladı.

- "67 binden fazla kişi komşu ülkelere sığındı"

Tan, "Burkina Faso'da yaklaşık 4,7 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu sayı ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinden fazlasına tekabül ediyor." dedi.

Şiddet ve çatışmaların ülkedeki kritik altyapıları da yok ettiğini söyleyen Tan, bu durumun devlet kurumlarının hizmetini de etkilediğini ifade etti.

Tan, "Haziran 2023 itibarıyla Burkina Faso'dan 67 binden fazla kişi komşu ülkelere Mali, Nijer, Fildişi Sahili, Benin ve Gana gibi ülkelere sığınırken, 2 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi." diye konuştu.

Etiketler : insani yardım ihtiyacı BMMYK Burkina Faso
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