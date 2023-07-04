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BMİHYK Türk: Şiddet yalnızca daha fazla şiddeti doğurur
04 Temmuz 2023 Salı 20:44:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 20:44:00

BMİHYK Türk: Şiddet yalnızca daha fazla şiddeti doğurur

Kaynak: IHA

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İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentinde iki gündür devam eden saldırılarında can kaybı 11'e yükseldi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk yaptığı açıklamada, "Şiddet yalnızca daha fazla şiddeti doğurur" dedi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentinde iki gündür devam eden saldırılarında can kaybı 11'e yükseldi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk yaptığı açıklamada, "Şiddet yalnızca daha fazla şiddeti doğurur" dedi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki kuşatması ikinci gününde de sürerken, can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'de açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtilerek, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği aktarıldı.

"Şiddet yalnızca daha fazla şiddeti doğurur"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk yaptığı açıklamada, İsrail'deki ve işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet olaylarını kınayarak, şiddet olaylarının durması gerektiğini vurguladı. Türk, "İşgal altındaki Batı Şeria'daki son operasyon ve Tel Aviv'deki araçlı saldırı endişe verici bir şekilde çok tanıdık bir olay modelinin altını çiziyor. Şiddet yalnızca daha fazla şiddeti doğurur. Öldürme, yaralama ve mala zarar verme son bulmalı" dedi.

Guterres, Cenin saldırılarını kınamaktan kaçınmıştı

İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskının ardından dün yazılı açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail saldırılarını kınamaktan kaçınmış, Cenin'deki gelişmelerden derin endişe duyduğu ifade ederek, "Tüm askeri operasyonlar uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilerek yürütülmeli" demişti.

Etiketler : İsrail güçleri Batı Şeria Cenin kenti Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk
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