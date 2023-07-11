VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
THY, şirket çalışanlarının maaşına yüzde 43 zam yapıldığını açıkladı
ABD'nin "misket bombası" kararına ilişkin Rusya: Ukrayna'ya karşı benzer silahları kullanırız
BMİHYK Türk: Dini hoşgörüye saygı gösterin
Vali Gül, 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle bir araya geldi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'nin ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi
11 Temmuz 2023 Salı 22:15:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 22:15:00

BMİHYK Türk: Dini hoşgörüye saygı gösterin

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin "dini hoşgörüye saygı gösterin" çağrısında bulundu.

Türk, İsveç'te son zamanlarda Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin durumları değerlendirmek amacıyla BM İnsan Hakları Konseyi'nde konuştu.

Kur'an-ı Kerim yakılması hakkında "dini hoşgörüye saygı gösterin" çağrısında bulunan Türk, bir milyardan fazla Müslüman için Kur'an-ı Kerim'in "inancın özü" olduğunu ifade etti.

Türk, yakma eylemlerinin "insanların arasını açmak" amacıyla yapıldığını vurgulayarak inanma ya da inanmama hakkının İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi için temel olduğunu kaydetti.

Tüm ana akım ve azınlık inançlara sahip insanlara karşı yapılan nefret söylemlerini kınayan Türk, çeşitliliğin tüm toplumlar için faydalı olduğuna dikkati çekti.

Türk, önde gelen siyasetçilerin ve üst düzey dini şahsiyetlerin saygısızlık ve hoşgörüsüzlüğe karşı "önemli bir rolde" bulunduklarını söyledi.

İfade özgürlüğünün "belirli temeller çerçevesinde kısıtlanması" gerektiğinin önemine değinen Türk, özellikle bazı otoriter hükümetlerin bu kısıtlamaları "sıklıkla yanlış" kullandığının altını çizdi.

Türk, bazı söylemlerin şiddete teşvik ettiğini kaydederek, çok sayıda şiddet eyleminde insanların ibadet yerlerinin içi dahil dini inançlarına göre hedef alındığını dile getirdi.

Nefret söylemlerinin sosyal medya nedeniyle yayıldığını ifade eden Türk, bu sorunun eğitim ve farklı dinlere mensup insanların daha fazla topluma katılmasını teşvik ederek çözülmesi gerektiğini kaydetti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Irak asıllı Salwan Momika 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Söz konusu menfur olay, Türkiye başta olmak üzere, uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Etiketler : Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri İsveç Volker Türk
Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin

Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin
Yükseklik korkusunu yendi

Yükseklik korkusunu yendi
Denizde yaşayacak

Denizde yaşayacak
Sultan'ı yıkan ölüm

Sultan'ı yıkan ölüm
Atiye'den ‘Sefam Olsun'

Atiye'den ‘Sefam Olsun'
Dolandırıldım

Dolandırıldım
İmparator Sefo

İmparator Sefo
Bodrum buluşması

Bodrum buluşması
‘Bir Sana Yandım'ı yorumladı

‘Bir Sana Yandım'ı yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX