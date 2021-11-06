BMGK'dan Etiyopya'daki taraflara "ateşkes" çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Etiyopya'nın kuzeyinde hükümet güçleri ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında artan çatışmalardan derin endişe duyulduğunu açıkladı.

Çatışmaların insani durumu ciddi şekilde etkilediğine, ülkenin ve bölgenin istikrarını tehlikeye attığına dikkatin çekildiği açıklamada, taraflara çatışmaları körükleyen nefret söyleminden kaçınmaları çağrısı yapıldı.

İNSANİ ERİŞİME İZİN VERİLMESİ İSTENİYOR

Çatışmalara son verme, krize çözüm, ülkede barış ve istikrarın sağlanması için kalıcı ateşkes çağrısında da bulunan BMGK, taraflardan uluslararası insani hukuka saygı göstermelerini ve insani erişime izin vermesini istedi.

Etiyopya hükümeti, TPLF'nin saldırıları nedeniyle 2 Kasım'da olağanüstü hal ilan etti ve Addis Ababa'ya yapılabilecek saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturdu.

5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İNSANİ YARDIMA MUHTAÇ

Ülkede federal ordu ile TPLF arasında çıkan çatışmalar Kasım 2020'den bu yana devam ediyor.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.