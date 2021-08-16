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16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:52:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 22:36:00

BMGK'dan Afganistan çağrısı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, kadınları da içeren yeni kapsayıcı bir Afgan hükümetinin müzakereler yoluyla kurulması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK): "Afganistan'daki tüm tarafları derhal, güvenli ve sınırsız insani erişim izni vermeye çağırıyoruz." dedi.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından acil toplanan BM Güvenlik Konseyinden, toplantı sonrası ortak bir açıklama yayımlandı.

Afganistan'da çatışmaların derhal durması çağrısında bulunulan açıklamada, müzakereler yoluyla kadınların da eşit katılımının olduğu yeni, birleşik ve kapsayıcı bir hükümet oluşturulması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, tüm Afgan ve ülkedeki yabancı vatandaşların güvenliğinin de sağlanması gerektiği çağrısında bulunularak, ülkedeki mevcut otorite krizini çözmek ve Afgan liderliğinde barışçıl bir çözüme ulaşmak için görüşmelerin acilen başlaması gerektiği vurgulandı.

Afganistan'daki ciddi insan hakları ihlallerinden duyulan endişenin de dile getirildiği açıklamada, tüm taraflara insan hakları konusundaki uluslararası norm ve standartlara uyma ve tüm ihlallere son verme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca tüm taraflardan BM ve diğer insani yardım örgütlerine güvenli ve engelsiz erişim sağlamaları istendi.

Afganistan'ın başka ülkelere saldırı için kullanılacak bir yer haline dönüşmemesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, "Ne Taliban ne de diğer gruplar başka bir ülkenin topraklarında faaliyet gösteren teröristlere destek vermeli." denildi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Etiketler : Son Dakika Birleşmiş Milletler Afganistan Taliban
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