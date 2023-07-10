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BMGK, Yemen'deki Destekleme Misyonu'nun görev süresini 12 ay daha uzattı
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10 Temmuz 2023 Pazartesi 18:35:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 18:35:00

BMGK, Yemen'deki Destekleme Misyonu'nun görev süresini 12 ay daha uzattı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yemen'deki BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu'nun görev süresini 12 ay daha uzattı.

Uzatma kararı, 15 üyeli BMGK'da oy birliğiyle alındı.

Kararda, 2018'de kurulan UNMHA'nın görev süresi 14 Temmuz 2024'e kadar uzatıldığı bildirildi.

BM Genel Sekreteri'nden gelişmeleri her ay rapor etmesi talep edilen kararda, ateşkese ilişkin gelişmeler ışığında UNMHA'nın yetkisinin gözden geçirileceği kaydedildi.

STOCKHOLM ANLAŞMASI

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. UNMHA da bu anlaşmanın ardından kurulmuştu.

Etiketler : BM Hudeyde Anlaşması Destekleme Misyonu Birleşmiş Milletler Yemen
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