BMGK, Yemen'deki Destekleme Misyonu'nun görev süresini 12 ay daha uzattı

Uzatma kararı, 15 üyeli BMGK'da oy birliğiyle alındı.

Kararda, 2018'de kurulan UNMHA'nın görev süresi 14 Temmuz 2024'e kadar uzatıldığı bildirildi.

BM Genel Sekreteri'nden gelişmeleri her ay rapor etmesi talep edilen kararda, ateşkese ilişkin gelişmeler ışığında UNMHA'nın yetkisinin gözden geçirileceği kaydedildi.

STOCKHOLM ANLAŞMASI



İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. UNMHA da bu anlaşmanın ardından kurulmuştu.

