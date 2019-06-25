BMGK toplantısına alınmayan İran'dan ABD'ye tepki

  • Bist 100
    95.182
  • Dolar
    5,8218
  • Euro
    6,6404
  • Altın
    266,5655
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Milyonlarca emekli bekliyordu! İşte temmuz zammında son durumu Milyonlarca emekli bekliyordu! İşte temmuz zammında son durumu
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Emekli olmak isteyene toplu para! Çalışanların ödedikleri primler geri alınabilir mi? Emekli olmak isteyene toplu para! Çalışanların ödedikleri primler geri alınabilir mi?
ABD'nin hamlesi sonrası tarihi açıklama: Sonsuza dek kapandı! ABD'nin hamlesi sonrası tarihi açıklama: Sonsuza dek kapandı!
Emniyetten turizm bölgelerinde motosiklet- kask denetimi Emniyetten turizm bölgelerinde motosiklet- kask denetimi
Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu
Yolda Ebabil kuşu buldu Yolda Ebabil kuşu buldu
Bursa'da ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık Bursa'da ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık
İzne giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında hayatını kaybetti İzne giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da dehşet! Arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı Afyonkarahisar'da dehşet! Arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı
Yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kuruldu Yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kuruldu
Sakarya'da etil asetat yüklü tanker yandı: 3 yaralı Sakarya'da etil asetat yüklü tanker yandı: 3 yaralı
ABD'lilerin sadece yüzde 24'ü İran'a askeri müdahaleyi onaylıyor ABD'lilerin sadece yüzde 24'ü İran'a askeri müdahaleyi onaylıyor
FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon! FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon!
Zarif'ten "B Takımı diplomasi değil, savaş istiyor" uyarısı Zarif'ten "B Takımı diplomasi değil, savaş istiyor" uyarısı
Türkiye Pist Şampiyonası'nda Yüzde 100 Yerli Lastik Damgası Türkiye Pist Şampiyonası'nda Yüzde 100 Yerli Lastik Damgası
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Japonya'da görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Japonya'da görüşecek
Sanders'tan '1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarını iptal' teklifi Sanders'tan '1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarını iptal' teklifi
Başkan Erdoğan açıklamıştı! İnşaatı başladı Başkan Erdoğan açıklamıştı! İnşaatı başladı
Washington Post'tan Trump'a sert sözler: ABD için 'temizlenemez bir leke!' Washington Post'tan Trump'a sert sözler: ABD için 'temizlenemez bir leke!'
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
BMGK toplantısına alınmayan İran'dan ABD'ye tepki BMGK toplantısına alınmayan İran'dan ABD'ye tepki
Almanya'da iki Eurofighter uçağının düşmesi: Pilotun cesedine ulaşıldı Almanya'da iki Eurofighter uçağının düşmesi: Pilotun cesedine ulaşıldı
İtalyan mafya lideri Rocco Morabito hapishaneden firar etti İtalyan mafya lideri Rocco Morabito hapishaneden firar etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Haziran 2019 07:13 | Salı

BMGK toplantısına alınmayan İran'dan ABD'ye tepki

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, BM Güvenlik Konseyindeki İran oturumuna alınmamalarına ilişkin "ABD, BMGK'nin daimi üyesi olarak, yetkisini kötüye kullanıyor ve bu organın İran karşıtı politikasını ilerletmek için konseyi yanlış yönlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Ravanchi, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD'nin talebi üzerine yapılan İran konusundaki kapalı oturum devam ederken, BM'deki gazetecilerin karşısına çıktı.

BMGK'deki oturuma katılmalarına izin verilmemesine tepki gösteren Ravanchi, "Hava sahası iki Amerikan casus İHA'sı ile ihlal edilen bir ülke olarak, İran'ın bugünkü BMGK toplantısına katılmaya hakkı vardı. Bu, bizim BM Sözleşmesi kapsamındaki hakkımız." diye konuştu.

Toplantıya katılmak için taleplerini BMGK'ye ilettiklerini belirten Ravanchi, "Bizim toplantıya katılma hakkımızı engellediler. Bugün BMGK, ABD tarafından tek taraflı olarak bilgilendiriliyor. ABD, BMGK'nin daimi üyesi olarak, yetkisini kötüye kullanıyor ve bu organın İran karşıtı politikasını ilerletmek için konseyi yanlış yönlendiriyor." dedi.

"İRAN, KENDİNİ SAVUNMA HAKKINI KULLANDI"

ABD'ye ait İHA'nın İran hava sahasında vurulduğuna dair ellerinde çeşitli veriler olduğunu vurgulayan Ravanchi, "Elimizde, Konseye sunulacak inkar edilemez bilgiler var." ifadelerini kullandı.

İran'ın İHA'yı vurmasının uluslararası hukuka uygun olduğunu savunan Ravanchi, "İran, BM sözleşmesi kapsamında kendini savunma hakkını kullandı." dedi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırılarından İran'ı sorumlu tutmasına da tepki gösteren Ravanchi, "Bu iddiayı reddediyoruz. İran, Japonya'ya ait gemilerin, Japonya Başbakanı (Abe Şinzo) İran'da üst düzey yetkililerle görüşürken vurulmasından nasıl bir çıkar sağlayabilir? Bundan daha gülünç bir iddia olamaz." diye konuştu.

DÜŞÜRÜLEN İHA'NIN KOORDİNATLARINI GÖSTERDİ

Diyalog için belirli bir atmosferin sağlanması gerektiğini ve bunun da ABD'nin çabasına bağlı olduğunu vurgulayan Ravanchi, "Sizi sürekli tehdit edip gözünüzü korkutan biriyle diyalog başlatamazsınız. Birincil meşguliyeti İran'a daha fazla yaptırım uygulamak olan bir ülkeyle nasıl diyalog başlatabiliriz?" dedi.

Ravanchi, İran'ın ABD'ye ait İHA'yı kendi hava sahasında düşürdüğüne dair elinde ne tür kanıtlar olduğuna ilişkin soru üzerine düşürülen İHA'nın koordinatlarının yer aldığı resimleri göstererek, "İHA'nın İran'ın hava sahasında düşürüldüğüne dair şüpheye yer yok." diye yanıtladı.

FRANSA VE RUSYA'NIN BM DAİMİ TEMSİLCİLERİNDEN İRAN YORUMU

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise konuyu görüştükten sonra ortak bir açıklama yapacaklarını vurgulayarak, "Maksimum baskının sadece maksimum diplomasi ile bir araya geldiğinde bir anlam ifade ettiği bir zamanda yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara tepki göstererek, "Boynunuzda bir bıçak varken diyalog kuramazsınız." diye konuştu.

DÜŞÜRÜLEN İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, geçen hafta Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

TANKERLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Hürmüz Boğazı ile Umman Körfezi arasındaki bölgede 13 Haziran'da iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Seko Hiroşige, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu. Tankerlerden birinin Japonya, diğerinin ise Norveç'e ait olduğu belirtilmişti.

"Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yutaka Katada, saldırı öncesinde mürettebatın havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini öne sürmüştü.

(AA)

Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de terör örgütü PKK'ya darbe!
FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon!
Emekli olmak isteyene toplu para! Çalışanların ödedikleri primler geri alınabilir mi?
Çipras'a ajansından seçim taktiği
Şok suçlama! Suudiler Kaşıkçı'yı öldürdü Trump destekledi
Başkan Erdoğan açıklamıştı! İnşaatı başladı
İran'dan ABD açıklaması: Savaşa susamışlar
Emekliye 1.000 lira promosyon
Beyaz Saray duyurdu! Trump ile Erdoğan...
THY’den Boeing 737 MAX açıklaması: Bazı uçuşlarda iptaller olabilir
Kerimov'un kızı mal varlıklarını devlete iade etti
İran'a karşı ABD'nin amfibik gemi grubu bölgeye geldi
Dikkat! Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı
Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı
Sondaj gemisi 'Yavuz' Antalya açıklarında!
'Pençe harekatı' ile terör örgütlerine darbe üstüne darbe! Operasyon devam ediyor
Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişimi sanığı hakim karşısında
20 bin öğretmen alımında okul tercihi ve atama takvimi açıklandı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Trump Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirmeli
Trump imzaladı! Hedefte İran'ın lideri Hamaney var
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ