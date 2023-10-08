BMGK bugün olağanüstü toplanıyor
Kaynak: TRT Haber
Hamas'ın askeri kanadının İsrail'i hedef alan 'Aksa Tufanı' adlı operasyonu, uluslararası tepkileri beraberinde getirdi. Açıklamalarda, taraflara itidal çağrısı yapıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bugün olağanüstü toplanıyor.
İsrail ve Hamas arasında çıkan çatışma giderek büyüyor.
Uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bugün yapacağı olağanüstü toplantıda son gelişmeleri değerlendirecek.
Genel Sekreter Antonio Guterres, taraflara itidal çağrısı yaptı.
NE OLMUŞTU?
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
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