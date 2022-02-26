BM'den Zelenskiy'e insani yardım sözü
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde BM'nin Ukrayna'ya insani yardımı sürdüreceğini vurguladı.
BM'den yapılan yazılı açıklamada, Guterres ile Zelenskiy'nin bugün bir telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.
Guterres'in, BM'nin Ukrayna'ya insani yardımı sürdürmekte kararlı olduğunu bildirdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Guterres, Zelenskiy'i BM'nin salı günü Ukrayna'da insani yardım operasyonları için bir fon açacağı konusunda bilgilendirdi" ifadesine yer verildi.
- BM'den Zelenskiy'e insani yardım sözü
- Ukrayna: Rusya'ya ait 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank ve 3 bin 500'den fazla asker vuruldu
- Romanya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı
- Almanya'dan Ukrayna'ya askeri yardım!
- Rusya'dan tüm birliklere saldırıya geçme emri
- Rusya devlet televizyonları, Avrupa Yayın Birliği'nden çekildi