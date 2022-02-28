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28 Şubat 2022 Pazartesi 23:15:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 23:15:00

BM'den Ukrayna'da ateşkes çağrısı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 76'ncı dönem başkanı Abdulla Shahid, Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırmasıyla başlayan savaş için "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde Ukrayna Acil Özel Oturumu açılışında konuşan Shahid, "Tüm tarafların diplomasiye ve diyaloğa tam dönüşü için bugün acil ateşkes çağrımı yeniliyorum." dedi.

Ukrayna'da hızla kötüleşen durum ve devam eden askeri harekat konusunda ciddi endişe duyulduğunu dile getiren Shahid, "Rusya Federasyonu'nun askeri saldırısının, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiği ve BM ilkeleriyle bağdaşmadığı" hatırlatmasında bulundu.

"SAVAŞIN KAZANANI YOKTUR, ANCAK SAYISIZ HAYAT PARAMPARÇA OLUR"

Genel Kurul Başkanı, savaş ortamında kadın ve çocukların gördüğü zarara atıf yaparak uluslararası hukuk ilkelerini hatırlattığı konuşmasında, "Savaşın kazananı yoktur, ancak sayısız hayat paramparça olur. Bu nedenle, insani yardım çabalarının güvenliği ve erişimi garanti edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Shahid, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha barışçıl bir dünya için imzalanan BM Sözleşmesinin egemen eşitlik ilkesine dayandığını vurguladı ve "Devam eden askeri saldırı bununla uyuşmuyor. Bu, örgütün kurucularına ve temsil ettiği her şeye bir hakarettir. Şiddete son verilmelidir" diye konuştu.

Shahid ayrıca, BM'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için kurulduğunu,193 Üye Devleti ile Genel Kurul'un, "insanlığın ortak vicdanını" temsil etmekte olduğunu kaydetti.

Etiketler : BM Ukrayna ateşkes çağrısı
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