BM'den Türkiye'ye 3 bin çadır yardımı
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere destek amacıyla Türkiye'ye 3 bin çadır gönderdi.
Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin temin ettiği yaklaşık 3 bin çadırın Türk Hava Kuvvetleri, Türk Hava Yolları (THY) ve Ürdün Hava Kuvvetleri tarafından deprem bölgelerine nakledildiğini bildirdi.
Açıklamada, depremzedelere çadır desteği ve bu yardımın ulaştırılması hususunda BM ile Ürdün makamlarına teşekkür edildi.
- BM'den Türkiye'ye 3 bin çadır yardımı
- Senegal, Türkiye'ye 30 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi
- BM Ticaret Ofisi Toplantısı'nda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
- Depremzedeler için kurulan yardım toplama merkezlerini ziyaret etti
- ABD'de New York Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
- Ürdün: Türkiye'ye yardımların gönderilmesini sürdürüyoruz