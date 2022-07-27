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BM'den Türkiye'nin işbirliği mesajına destek
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27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:29:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:29:00

BM'den Türkiye'nin işbirliği mesajına destek

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, "Türkiye'nin tam olarak ne olduğunu belirlemek için Duhok sorununu Irak ile birlikte ele almaya hazır olduğunu" bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, "Türkiye'nin tam olarak ne olduğunu belirlemek için Duhok sorununu Irak ile birlikte ele almaya hazır olduğunu" bildirdi.

Plasschaert, New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'ndeki BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Duhok saldırısıyla ilgili Irak Başbakanı'yla yaptığı görüşmeyi aktarırken Türkiye'nin konuyu netleştirmek için ortaklaşa ele alma konusunda iş birliğine açık olduğunu belirtti.

BM yetkilisi, "Dün yaptığım görüşmede Irak Başbakanı, şeffaf ve kapsamlı bir soruşturmayı bağımsız veya ortak olarak yürütmenin önemini bir kez daha vurguladı ve spekülasyonlara, inkarlara, yanlış anlamalara ve artan gerilimlere son vermenin gerekli olduğunu söyledi." diye konuştu.

Plasschaer, "Bununla birlikte, Türkiye'nin de tam olarak ne olduğunu belirlemek için konuyu Irak ile birlikte ele almaya hazır olduğunu anlıyorum." dedi.

Özel Temsilci, "(Irak) Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ertesi gün saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret eden bir komite kurdu ve Irak hükümeti, toplanan delillerin değerlendirilmesine dayanarak saldırıyı en açık ifadeyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin trajik bir hareketine bağladı." ifadesine yer verdi.

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Irak Özel Temsilcisi, Duhok saldırısının Türkiye tarafından nasıl değerlendirildiğini de şu sözlerle aktardı:

"Bu arada Türk Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin sivillere yönelik her türlü saldırıya karşı olduğunu ve gerçeği ortaya çıkarmak için gereken adımları atmaya hazır olduğunu belirten bir basın açıklaması yaptı. Bakanlığın açıklamasında Irak hükümeti yetkililerine, hain terör örgütünün (PKK) konuşma ve propagandalarının etkisi altında açıklama yapmamaları ve bu trajik olayın gerçek suçlularının ortaya çıkarılması için iş birliği yapmaları çağrısında bulunuldu. Ertesi gün, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bu trajik kazada hayatını kaybedenlerin ruhlarına taziyede bulundu, hükümete ve başta Iraklı kardeş Irak halkına taziyelerini iletti. Kurbanların yakınları, yaralılara acil şifalar diledi."

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin Iraklı kardeşlerine karşı düşmanca bir eylemde bulunmasının imkansız olduğunu vurgulayarak, Duhok saldırısının terör örgütü PKK'nın gerçek yüzünü gösterdiğini kaydetmişti.

Pazartesi akşamı TRT'nin canlı yayımladığı röportajda konuyla ilgili soruya Erdoğan, "PKK terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha gördük." şeklinde karşılık vermişti.

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde 20 Temmuz'da dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Etiketler : Birleşmiş Milletler Duhok saldırısı Zaho ilçesi Jeanine Hennis-Plasschaert
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