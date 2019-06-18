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18 Haziran 2019 17:24 | Salı

BM'den 'toprak kaybı' uyarısı

BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin Genel Direktörü Thiaw, "Toprak ve arazi kaybı konularını ele alıp çözüme kavuşturmadıkça dünyada sürdürülebilir kalkınmayı başaramayacağız." dedi.

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin (UNCCD) Genel Direktörü İbrahim Thiaw, 2019 Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü ve UNCCD sekreteryasının 25. yılı kutlamaları kapsamında Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde toplantı düzenlendi. 

Direktör Thiaw, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, İsrail, Malta, Portekiz, İspanya ve Slovenya'nın misyon temsilciliklerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın bazı bölgelerinde son yıllarda yaşanan kum fırtınalarının toplum sağlığına tehdit oluşturduğunu, ölümcül solunum hastalıklarını tetiklediğini ve bunların erozyon ve arazi kayıplarının artmasından kaynaklandığını belirtti.

BM'nin çölleşme, arazi kaybı ve kuraklıkla mücadele kapsamında sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan 15. hedefine vurgu yapan Thiaw, "Toprak ve arazi kaybı konularını ele alıp çözüme kavuşturmadıkça dünyada sürdürülebilir kalkınmayı başaramayacağız." dedi.

Toprak kayıplarının göçe de sebep olduğunu kaydeden Thiaw, orman kayıplarının insanları bakir tepe ve arazilerde yaşamaya maruz bıraktığını ifade etti.

Thiaw, mücadele için nesillerin önüne nice fırsatlar çıkacağını vurguladı. Birleşmiş Milletler (BM) konferanslarında bunların masaya yatırıldığını ve eylülde 196 üye ülkeden ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlerden, bilim ve araştırma topluluklarından, özel sektörden, uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımı ile Hindistan'da yapılacak 14. Taraflar Konferansının (COP14) bir dönüm noktası olmasını umduğunu anlatan Thiaw, "Aksiyon dönemine geçebiliriz. 2030'a dek yeni bir on yıl başlıyor. Bu dönem ekosistem restorasyonuna yönelik BM kararlarının uygulanabileceği bir dönem." ifadelerini kullandı.

COP-14 konferansına Türkiye'nin güçlü bir şekilde katılma talimatı
Toplantıya Türkiye'yi temsilen katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Ahmet İpek de çölleşme ile mücadele kapsamında Türkiye'nin büyük tecrübelere sahip olduğunu belirtti.

Çölleşme ile mücadele kapsamında Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alanda yapılan çok sayıda çalışmaya destek verdiğini söyleyen İpek, "Türkiye olarak bu tecrübeleri paylaşmak adına her yıl çölleşme ile mücadele konusunda eğitimler düzenliyoruz. Afrika ve Orta Asya ülkelerinden temsilciler bu eğitimlere katılıyor. Bu kapsamda 2012-2018 yıllarında 800'ün üzerinde yabancı uzmana Türkiye'de eğitim verildi." şeklinde konuştu.

Dün açılışı yapılan ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı "17 Haziran Uluslararası Dünya Çölleşme ile Mücadele Gününe" 20 ülkeden ilgili bakan ve üst düzey bürokratların katıldığını anımsatan İpek, "Etkinlikler kapsamında yine 19 ülkeden 50'ye yakın uzman eğitimlere katıldı." dedi.

İpek, Hindistan'daki COP-14'e Türkiye'nin güçlü bir şekilde katılması yönünde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimat verdiğini sözlerine ekledi.

AA

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