21 Haziran 2019 15:57 | Cuma
BM'den Suriye'nin İdlib kentine 24 tır insani yardım gönderildi
BM tarafından Suriye'nin İdlib kentine 24 tırdan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler'e ait lojistik depolarından yüklenen 24 tır, jandarma ve BM çalışanları tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı´na getirildi. Cilvegözü'nde yapılan işlemlerin ardından insani yardım yüklü TIR'lar İdlib´e hareket etti. İnsani yardım malzemelerinin bölgede bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.
DHA
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