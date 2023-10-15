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BM'den Sudan raporu: 9 bin kişi yaşamını yitirdi, 5,6 milyon kişi yerinden oldu
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15 Ekim 2023 Pazar 19:37:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 19:37:00

BM'den Sudan raporu: 9 bin kişi yaşamını yitirdi, 5,6 milyon kişi yerinden oldu

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da nisanda başlayan çatışmalarda şu ana kadar 9 bin kişinin yaşamını yitirdiğini, 5,6 milyon kişinin ise yerinden edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da nisanda başlayan çatışmalarda şu ana kadar 9 bin kişinin yaşamını yitirdiğini, 5,6 milyon kişinin ise yerinden edildiğini belirterek, "Bu durum sürdürülemez." uyarısında bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardımlar Koordinatörü Martin Griffiths, Sudan'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Yakın tarihin en korkunç kabusuna" dönüşen Sudan'da 25 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğuna dikkati çeken Griffiths, çatışmanın Sudan ve bölgeye çok büyük zarar verdiğini ifade etti.

Griffiths, 6 aydır ülkenin farklı bölgelerindeki sivillerin "katliam ve teröre" maruz kaldığını, yardım çalışanlarının engellendiğini ve 45 insani yardım çalışanının hayatını kaybettiğini kaydetti.

Kolera vakalarının da ülkede arttığını işaret eden Griffiths, temel hizmetlerin çöktüğünü duyurdu.

Griffiths, çatışmanın başlangıcından bu yana 9 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 5,6 milyon kişinin ise yerinden edildiğini belirterek, "Bu durum sürdürülemez." vurgusunda bulundu.

Donörlere yardımlarını artırma çağrısında bulunan Griffiths, "Uluslararası toplum Sudan halkını terk edemez." ifadesini kullandı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve HDK arasında çatışmalar başlamıştı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan ettiği, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunduğu ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote ettiği gerekçesiyle paramiliter HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Burhan, uluslararası topluma, orduyla nisan ortasından beri çatışan HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

Etiketler : BM Sudan çatışmaları yerinden edilenler
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