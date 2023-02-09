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09 Şubat 2023 Perşembe 15:50:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 15:50:00

BM'den sınır ötesi yardımlar kapsamında Suriye'deki depremzedelere insani yardım

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), sınır ötesi yardımlar kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e 6 tır insani yardım gönderdi.

BM'nin yardımlarını taşıyan 6 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek İdlib'deki Babülhava Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

BM'nin sınır ötesi yardımları kapsamında İdlib'e giriş yapan tırlardaki insani yardım malzemeleri, ülkenin kuzeyinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriyelilere ulaştırılacak.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 3 bin 162 kişi ölmüş, en az 5 bin 235 kişi yaralanmıştı.

BM'NİN SURİYE'YE SINIR ÖTESİ İNSANİ YARDIMLARI

BM Güvenlik Konseyinin 2014'te kabul ettiği karara göre, Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor. Özellikle zorla yerinden edilerek Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e sığınan halk, bu insani yardımlara bel bağlıyor.

Sınır ötesi bu yardımlarla Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gıda, ilaç ve hijyen malzemeleri gönderiliyor.

Etiketler : birleşmiş milletler suriye deprem insani yardım

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