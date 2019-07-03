BM'den PKK skandalı

Suriye’nin kuzeyindeki PKK terör örgütü ve uzantıları ile 2016 yılından beri görüşmeler yapan Birleşmiş Milletler (BM), şimdi de terör örgütünü resmi muhatap olarak kabul etti. BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba’nın “SDG” ismini kullanan YPG/PKK ile “bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması” için resmi törenle anlaşma imzaladığı ortaya çıktı. BM Cenevre Ofisi’nin tatil olduğu cumartesi günü ve sadece birkaç kişinin bildiği anlaşmaya terör örgütü adına ‘Mazlum Kobani’ kod adlı ‘Ferhat Abdi Şahin’ imza attı.

Virginia Gamba ile Mazlum Kobani kod adlı terörist, YPG/PKK’nın çocuk savaşçıları bırakması için hazırlanan eylem planını imzaladı. Uzun süredir 11-16 yaşındaki çocukları savaştırdığı bilinen YPG/PKK, skandal anlaşmayla bu konudaki suskunluğunu bozmuş ve durumu ilk kez kabul etmiş oldu.



BASININ HABERİ YOK



BM Cenevre Ofisinin üst düzey yetkilileri bile anlaşmadan haberdar edilmedi. Toplantıya sadece BM Cenevre Ofisinin resmi fotoğrafçısı alındı. 29 Haziran’da BM Cenevre ofisindeki gizli anlaşma dün deşifre oldu. BM Cenevre Ofisine akredite bazı gazeteciler planın Cenevre’de gizlice imzalanmasına rağmen New York’tan duyurulmasına tepki gösterdi.

GEREKÇE GÜVENLİKMİŞ



BM Cenevre Ofisi Genel Direktörünün Basın Sözcüsü Alessandra Vellucci, skandal planın “güvenlik sebeplerinden dolayı kamuoyuna duyurulmadığını” savundu. Sözcü Vellucci, “Güvenlik nedeniyle sadece birkaç kişinin bu toplantıdan haberi oldu. Gizli tutulmasının tek sebebi bu” dedi.Geçen yıllarda, BM Cenevre Ofisinde pek çok kez Suriye konulu toplantılar yapıldığının ve “düşman taraflar” katılmasına rağmen bu toplantıların günler öncesinden kamuoyuyla paylaşıldığının hatırlatılması üzerine Vellucci, “Her toplantının kendine has özelliği var” karşılığını verdi.

(Yenişafak)