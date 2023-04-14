BM'den Kuzey Kore'nin balistik füze denemesin kınama
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yaptığı kıtalar arası balistik füze denemesini güçlü şekilde kınadı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'ye BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, Kuzey Kore'den iletişim kanallarını tekrar açması, diyaloğu yeniden inşa etmesi talep edilirken, böylelikle sürdürülebilir barışın inşa edilebileceği kaydedildi.
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin sabah balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Japon Denizi yönüne fırlatılan kıtalar arası balistik füzenin, yeni tip bir silah sistemi olabileceği ileri sürülmüştü.
- Pentagon'dan "YPG/PKK elebaşına Irak'ta eşlik eden ABD askerleri" sorusuna net yanıt yok
- BM'den Kuzey Kore'nin balistik füze denemesin kınama
- Biden: İrlanda özgürlük için ABD ve ortaklarının yanında gururla durdu
- AB, Wagner Grubu'nu yaptırım listesine ekledi
- ABD'de askeri belgeleri sızdıran kişi 'ulusal muhafız istihbaratçısı'
- BM: Genel Sekreter, telefon görüşmelerinin dinlenmiş olma ihtimaline şaşırmadı