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BM'den Kuzey Kore'nin balistik füze denemesin kınama
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14 Nisan 2023 Cuma 00:15:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 00:15:00

BM'den Kuzey Kore'nin balistik füze denemesin kınama

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yaptığı kıtalar arası balistik füze denemesini güçlü şekilde kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'ye BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Kuzey Kore'den iletişim kanallarını tekrar açması, diyaloğu yeniden inşa etmesi talep edilirken, böylelikle sürdürülebilir barışın inşa edilebileceği kaydedildi.

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin sabah balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Japon Denizi yönüne fırlatılan kıtalar arası balistik füzenin, yeni tip bir silah sistemi olabileceği ileri sürülmüştü.

Etiketler : BM Guterres Kuzey Kore

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