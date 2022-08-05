VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'da orman yangını: Müdahale ediliyor
Irak'ta neler oluyor, iç savaş kapıda mı?
Kanser hücresini yok eden 'ilaç' geliştirildi: Faz 1 aşaması bitmek üzere
BM'den küresel sorunların çözümünde ABD-Çin iş birliğinin önemine atıf
Son şampiyon yeni sezona galibiyetle başladı
ÖSYM duyurdu: Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak
İsrail'de 'Yüksek Komuta Odası' kuruldu: 25 bin yedek asker göreve çağrıldı
Türk sahipli FULMAR S gemisinin, Ukrayna'ya doğru seyri başladı
Singapur'da maymun çiçeği vakaları 15'e çıktı
Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz ticaretinde kısmen rubleyle ödeme yapılacak
3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
ABD'de öğretmen krizi kapıda: Durum hiç bu kadar kötü olmamıştı
Başkan Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi
Mersin'de eylem hazırlığındayken yakalanan 2 terörist tutuklandı
Silivri Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar dikildi
Çakır: Bundan sonra da Türk hakemliğine hak ettiği katkıyı yapmak için çalışacağım
Çin'e ait savaş uçakları Tayvan Ada çevresinde görüldü!
Fransa'da mahkeme imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya aldı
Altun'dan Ukrayna mesajı: Bazı dostlarımız savaşın bitmesini istemiyor
NATO'dan Yunanistan'a yangınlarla mücadele için uçak ve helikopter
Meteoroloji'den 6 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü
İç Ege, Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
05 Ağustos 2022 Cuma 23:33:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2022 Cuma 23:33:00

BM'den küresel sorunların çözümünde ABD-Çin iş birliğinin önemine atıf

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM), ABD-Çin iş birliği olmadan küresel sorunları çözmenin "bir yolu olmadığını" bildirdi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından gerilen ABD-Çin ilişkileriyle ilgili soruları cevapladı.

Dujarric, Tayvan ile ilişkiler konusunda iki süper güç arasında tansiyonun yükselmesi ve Çin'in birçok konuda iş birliğini sona erdirme kararıyla ilgili, dünyadaki zorlukların çözümü için ABD ile Çin arasındaki iş birliğinin önemine atıfta bulundu.

Dujarric, "Açıkçası bu raporları gördük. Sanırım Genel Sekreter için iki ülke arasında etkin bir diyalog ve iş birliği olmadan dünyanın en acil sorunlarını çözmenin bir yolu yok." ifadesini kullandı.

Çin, Nancy Pelosi'nin 25 yıl aradan sonra en üst düzey ABD temsilcisi olarak Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından Washington ile askeri müzakerelerden iklim sorununa kadar birçok konuda ABD ile sürdürdüğü iş birliğini sona erdirdiğini açıklamıştı.

Pekin yönetimi, Pelosi ve ailesine de yaptırım uygulayacağını bildirmiş, Tayvan Boğazı'nda pazar gününe kadar devam etmesi beklenen bir askeri tatbikat başlatmıştı.

Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası kabul eden Pekin, Pelosi'nin ziyaretini "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak gördüğünü belirterek, sert karşı tedbirler alacağı uyarısında bulunmuştu.

Etiketler : Stephane Dujarric Tayvan Pekin yönetimi
Silahlı Aleyna tepki topladı

Silahlı Aleyna tepki topladı
Türk Müziği gecesi

Türk Müziği gecesi
Tutkusu güzellikleri keşfetmek

Tutkusu güzellikleri keşfetmek
Paris dergisinde ilk Türk

Paris dergisinde ilk Türk
Göçer: İlhan İrem'le aralıksız ilgilendik

Göçer: İlhan İrem'le aralıksız ilgilendik
Sera'dan ‘Buraya Kadar'

Sera'dan ‘Buraya Kadar'
Yakında avukat oluyor

Yakında avukat oluyor
‘La Traviata' kapalı gişe

‘La Traviata' kapalı gişe
Adım adım Oscar'a yolculuk

Adım adım Oscar'a yolculuk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes