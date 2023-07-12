12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:56:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:56:00
BM'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara kınama
BM İnsan Hakları Konseyinde Batılı ülkelerin 'hayır' oyu vermesine rağmen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar kınandı.
BM İnsan Hakları Konseyinde Batılı ülkelerin "hayır" oyu vermesine rağmen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar kınandı.
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