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12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:56:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:56:00

BM'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara kınama

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BM İnsan Hakları Konseyinde Batılı ülkelerin 'hayır' oyu vermesine rağmen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar kınandı.

BM İnsan Hakları Konseyinde Batılı ülkelerin "hayır" oyu vermesine rağmen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar kınandı.

Etiketler : BM İnsan Hakları Konseyi hayır Kur'an-ı Kerim
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