BM'den Kırgızistan'daki siyasi krize barışçıl çözüm için 'yardım' teklifi
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM), Kırgızistan'daki parlamento seçimleri sonuçlarının protesto edilmesiyle başlayan siyasi krizde, tüm taraflara "şiddetten kaçınma" çağrısı yaparak, barışçıl çözüm için yardım teklifinde bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Kırgızistan'daki gelişmelerden endişe duyduklarını söyledi.
Tüm taraflara "şiddetten kaçınma" çağrısı yapan Dujarric, BM'nin krize barışçıl bir çözüm bulmada yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.
Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve eski milletvekili Sadır Caparov'u cezaevinden çıkarmıştı.
- BM'den Kırgızistan'daki siyasi krize barışçıl çözüm için 'yardım' teklifi
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