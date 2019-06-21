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21 Haziran 2019 20:49 | Cuma

BM'den İtalya'ya 'düzensiz göçmenleri karaya çıkar' çağrısı

BM, Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'a ait gemi tarafından Akdeniz'de kurtarılan 43 düzensiz göçmenin karaya çıkarılması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), İtalya hükümetine, Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'a ait gemi tarafından 12 Haziran'da Akdeniz'de kurtarılan 43 düzensiz göçmenin karaya çıkarılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), sivil toplum kuruluşları ile İtalya hükümeti arasında yeni bir krize neden olan Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama yaptı.

BM'nin alt kuruluşlarından IOM Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, kurtarılan düzensiz göçmenlerin 10 gündür İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası açıklarında bekletilmesine tepki gösterdi.

Sözcü Millman, See Watch 3 adlı gemide 53 düzensiz göçmenin bulunduğunu, bunların 10'unun sağlık nedenlerinden dolayı cumartesi günü karaya çıkarılmasına izin verildiğini anımsattı.

Sözcü Millman, gemideki 43 kişinin durumunun ise belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Libya hükümetinin, See Watch 3'ü limanlarına davet ettiğini aktaran Millman, İtalyan hükümetinin ise geminin Trablus'a gitmesi gerektiği açıklamasını yaptığını ifade etti.

Millman, İtalya'nın teklifine tepki göstererek, bu ülkeye 43 düzensiz göçmeni kabul etmesi çağrısında bulundu.

"İTALYA DÜZENSİZ GÜÇMENLERİ KABUL ETMEK ZORUNDA"

BMMYK Sözcüsü Babar Baloch ise geminin İtalyan kara sularında olduğunu ve bu ülkenin düzensiz göçmenleri karaya çıkarma zorunluluğu bulunduğunu vurguladı.

Sözcü Baloch, İtalya'nın ayrıca uluslararası hukuk kapsamında gemide mahsur kalan 43 kişiyi kabul etmesinin zorunlu olduğunun altını çizdi.

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen İtalya'daki aşırı sağ görüşlü Lig Partisi Lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "suçlu" olarak gösterdiği Sea Watch'un üyelerini "Akdeniz'de korsanlık yapmakla" itham etmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salvini, kısa süre önce Bakanlar Kurulunda kabul edilen Güvenlik Kararnamesi gereği, Akdeniz'deki gemilerin İtalyan kara sularına girişine izni İçişleri Bakanlığının verdiği hatırlatarak, 53 düzensiz göçmeni taşıyan geminin Lampedusa Limanı'na gelmesine izin vermediklerini belirtmişti.

Sea Watch sözcülerinden Giorgia Linardi, "Libya'da güvenli bir liman yok. Bu kişileri geriye götürürsek, İtalya'nın zaten kınandığı toplu reddetmeyi kendimiz de yapmış oluruz. Libya, uluslararası olarak güvenli bir liman olarak tanınmıyor, BMMYK, Avrupa Komisyonu, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve bizzat geçen 25 Mayıs'ta televizyonda İçişleri Bakanı da bunu söylüyor." açıklamasında bulunmuştu.

İtalya'da koalisyon hükümetinin kabul ettiği kararname gereği Sea Watch üyelerine 10 bin ila 50 bin avro ceza verilmesi ve gemiye el konulması riski bulunuyor.

(AA)

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