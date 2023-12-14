14 Aralık 2023 Perşembe 19:50:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 19:50:00
BM'den işgalci İsrail'e uyarı: Tünelleri tuzlu suyla doldurmak sivillere ve çevreye zarar verecek
Son Dakika Haberleri.. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'deki tünelleri tuzlu suyla doldurmasının sivillere ve çevreye ciddi zararları olabileceği konusunda uyarıda bulundu
Ayrıntılar geliyor...
- AB, Gürcistan'a aday ülke statüsü verdi
- Kolombiya'dan ABD'ye çağrı: "Gazze'deki soykırım durdurulmalı"
- BM'den işgalci İsrail'e uyarı: Tünelleri tuzlu suyla doldurmak sivillere ve çevreye zarar verecek
- İsrail'de 'Hannibal Protokolü' krizi: İşgalci ordu '7 Ekim' gerçeklerini saklıyor iddiası
- İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu
- Tel Aviv'de kanlı pazarlık: Gazze'de soykırımı devam ettirme mesajı verildi