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08 Ekim 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 10:30:00

BM'den İsrail ve Lübnan'a itidal çağrısı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ile İsrail sınırında yaşanan gerginliğin daha da artmaması için taraflara itidal çağrısı yaptı.

Lübnan ve İsrail arasındaki "Mavi Hat" olarak tanımlanan sınırı denetlemekle görevi UNIFIL, Lübnan topraklarından İsrail'e fırlatılan roketler ve ardından İsrail'in buna karşılık vermesiyle başlayan gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Gerginliğin daha ciddi bir boyuta ulaşmaması için her iki tarafla temas halinde olduklarını aktaran UNIFIL, güçlerinin görevlerinin başında kalmaya devam edeceğini belirtti.

Açıklamada, her iki tarafa da güvenlik durumunun daha da kötüleşmemesi için itidalli davranma çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, sabah Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti.

Etiketler : birleşmiş milletler israil lübnan
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