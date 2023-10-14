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BM'den İsrail ve Lübnan'a ateşkes çağrısı
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14 Ekim 2023 Cumartesi 19:01:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 19:01:00

BM'den İsrail ve Lübnan'a ateşkes çağrısı

Kaynak: AA

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BM, sınırda karşılıklı saldırıların yaşandığı İsrail ve Lübnan'a ateşkes çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail arasındaki "Mavi Hat" olarak tanımlanan sınır bölgesinde karşılıklı saldırıların ardından ateşkes çağrısında bulundu.

UNIFIL'in X hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Lübnan ve İsrail arasındaki "Mavi Hat" olarak tanımlanan sınır bölgesinde dün karşılıklı yoğun ateş açıldığı aktarılan açıklamada, herhangi bir sivilin can kaybının "trajedi" olarak değerlendirildiği ve her zaman bunun önlenmesinin önemine değinildi.

Lübnan ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanmaya devam etmesi durumunda, büyük olasılıkla daha fazla "trajedinin" görüleceği uyarısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Herkesi ateşkese ve barışı koruma görevlileri olarak çözüm bulmamıza yardımcı olmamıza izin vermeye çağırıyoruz. Hiç kimse daha fazla insanın yaralandığını veya öldürüldüğünü görmek istemez."

UNIFIL'in gözlemine dayanarak şu anda gazetecilerin nasıl vurulduğunun teyit edilemediği belirtilen açıklamada, İsrail Lübnan sınırındaki olayları takip ederken hayatını kaybeden Reuters kameramanı İssam Abdullah'ın ailesine taziye dileklerine, yaralanan gazetecilere de geçmiş olsun temennilerine yer verildi.

Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırındaki gerginliği takip eden gazeteciler dün saldırıya uğramıştı. Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters kameramanı İssam Abdullah hayatını kaybetmiş, Al Jazeera ve AFP muhabirleri de yaralanmıştı.

Reuters'tan yapılan açıklamada, Abdullah'ın İsrail tarafından fırlatılan roket nedeniyle öldüğü ifade edilmişti.

Etiketler : BM LÜBNAN İSRAİL ATEŞKES
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