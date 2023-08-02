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02 Ağustos 2023 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 10:00:00

BM'den Güney Sudan'da derinleşen gıda krizini önlemek için acil eylem çağrısı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da derinleşen gıda krizinin önüne geçmek için acil eylem ve daha fazla yatırım çağrısında bulundu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Başkanı Alvaro Lario, Güney Sudan'a gerçekleştirdikleri üç günlük ziyaretin ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

Aşırı iklim olayları ve altyapı eksikliğinin Güney Sudan halkı üzerindeki yıkıcı etkisine yer verilen açıklamada, ülkede derinleşen gıda krizini önlemek için acil eylem ve daha fazla yatırım çağrısı yapıldı.

Açıklamada, gıda güvensizliği, iklim sorunları ve güvensizliğe yönelik acil önlem alınmadığı ve yatırım yapılmadığı takdirde Güney Sudan'ın ciddi bir insani krizle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

McCain, "Güney Sudan'daki çatışma, iklim değişikliği ve artan maliyetler, dünyadaki en yüksek açıklık seviyelerinden birine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Sadece yemek dağıtmanın çözüm olmadığının altını çizen McCain, Güney Sudan halkını umut, fırsat ve ekonomik kalkınma ile güçlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

Dongyü ise Güney Sudan'ın, Doğu Afrika'nın tarım merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu ancak ülkede yaşanan iklim krizi, zayıf tarım altyapısı, istikrarsızlıklar ve ekonomik sorunların bunun önüne geçtiğini belirtti.

Bu durumun ülkede hayvancılık alanındaki üretkenliği olumsuz etkilediğini vurgulayan Dongyü, bunun gıda bulunabilirliğini de bozduğunu ifade etti.

Dongyü, "Uzun vadeli gıda güvenliği, dayanıklılık ve iklim uyumunu iyileştirecek yatırımlara ve kolaylaştırıcı politikalara acilen ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Lario ise Güney Sudan'da devam eden açlık krizine yanıt vermek, daha fazla olumsuzluktan kaçınmak ve gelecekteki krizleri hafifletmek için sürekli eyleme ihtiyaç olduğuna değinerek, bunu yapmak için büyük yatırımlara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

BM gıda ajansları temsilcilerinin ziyaretinin, BM'nin 2023 Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu Raporu'nda Güney Sudan'da 2019'dan bu yana 120 milyondan fazla kişinin kronik yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunun tespit edilmesinin ardından gerçekleştiği belirtildi.

Etiketler : birleşmiş milletler gıda krizi güney sudan
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