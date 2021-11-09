BM'den göçmenlere yönelik şiddete tepki

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM)'nden yapılan ortak açıklamada, dün Bruzgi sınır kapısından Polonya'ya geçmeye çalışan yaklaşık 4 bin düzensiz göçmeni güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak durdurması üzerine gerginlik yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu durumdan uzun zamandır endişe duymaktayız" ifadesi yer aldı.

Düzensiz göçmenlere yapılan muamelenin ardından kurumların, Belarus ve Polonya hükümetleriyle irtibat halinde olduğu vurgulanan açıklamada, göçmenlere yönelik şiddet uygulandığına dair raporlar karşısında BMMYK ve IOM'un alarma geçtiği açıklandı.

'GÖÇMENLERE İNSANİ MUAMELE YAPILMASI' ÇAĞRISI

Düzensiz göçmenlerin çaresizliğinden faydalanarak onlara gerçek dışı ve yanlış yönlendirici vaatlerde bulunmanın kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, Belarus ve Polonya hükümetlerine, sınır bölgesinde daha fazla can kaybına mani olmaları ve göçmenlere insani muamele yapmaları çağrısında bulunuldu.

Belarus'tan Polonya sınırına doğru yürüyüşe geçen düzensiz göçmenler, sınırı geçmek için dün dikenli telleri parçalama girişiminde bulunmuştu.

Polonya güvenlik güçleri ve göçmenler arasında çıkan çatışmalarda 7 göçmen hayatını kaybetmişti.