BM'den göçmenlere yönelik şiddete tepki
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü, Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik güvenlik güçlerinin şiddetine tepki gösterdi.
Açıklamada, "Bu durumdan uzun zamandır endişe duymaktayız" ifadesi yer aldı.
Düzensiz göçmenlere yapılan muamelenin ardından kurumların, Belarus ve Polonya hükümetleriyle irtibat halinde olduğu vurgulanan açıklamada, göçmenlere yönelik şiddet uygulandığına dair raporlar karşısında BMMYK ve IOM'un alarma geçtiği açıklandı.
'GÖÇMENLERE İNSANİ MUAMELE YAPILMASI' ÇAĞRISI
Düzensiz göçmenlerin çaresizliğinden faydalanarak onlara gerçek dışı ve yanlış yönlendirici vaatlerde bulunmanın kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, Belarus ve Polonya hükümetlerine, sınır bölgesinde daha fazla can kaybına mani olmaları ve göçmenlere insani muamele yapmaları çağrısında bulunuldu.
Belarus'tan Polonya sınırına doğru yürüyüşe geçen düzensiz göçmenler, sınırı geçmek için dün dikenli telleri parçalama girişiminde bulunmuştu.
Polonya güvenlik güçleri ve göçmenler arasında çıkan çatışmalarda 7 göçmen hayatını kaybetmişti.
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