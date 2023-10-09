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09 Ekim 2023 Pazartesi 20:03:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 20:03:00

BM'den Gazze raporu: 123 bin 538 kişi yerinden edildi

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), çatışmaların iki gündür sürdüğü Gazze'de 123 bin 538 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

BM, çatışmaların iki gündür sürdüğü Gazze'de 123 bin 538 kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) bölgedeki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze ve İsrail'de çatışmaların ikinci gününde saldırıların sürdüğü kaydedildi.

Çatışmaların Gazze'de 17 bin 500 ailenin yerinden edilmesine neden olduğu, bunun da 123 bin 538 bin kişiye tekabül ettiği kaydedilen açıklamada, "Bunun temel nedenleri korku, evlerin yıkılması ve korunma amaçlarından kaynaklanıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin (Gazze'dekilerine) "bölgeyi terk edin" çağrısında bulunduğunu ancak çok sayıda "hareket kısıtlaması" uyguladığı belirtilirken, bazı kontrol noktaları ve girişlerin kapatıldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında insani yardım ihtiyaçlarının arttığına işaret edilen açıklamada, ulaşım eksikliği nedeniyle ihtiyaçlarının karşılanamadığı vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Etiketler : BM GAZZE FİLİSTİN İSRAİL
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