17 Kasım 2023 Cuma 14:51:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 14:51:00
BM'den Gazze çağrısı: İsrail durmalı
Kaynak: AA
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, "İsrail şimdi Gazze'nin güneyine doğru ilerliyorsa, son çağrı durmaları yönündedir" açıklaması yaptı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, "İsrail şimdi Gazze'nin güneyine doğru ilerliyorsa, son çağrı durmaları yönündedir" açıklaması yaptı.
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