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05 Temmuz 2022 Salı 22:00:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 22:01:00

BM'den garantör ülkelere çağrı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler, Kıbrıs ve çevresindeki doğal kaynaklardan her iki toplumun da fayda sağlaması gerektiğini belirterek, enerji iş birliği çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 16 Aralık 2021-14 Haziran 2022 dönemini kapsayan raporuna göre, Kıbrıs sorununa çözüm bulma konusunda kamuoyu güveni azaldı.

Her iki tarafta da iç siyasi gelişmeler ve sosyoekonomik meselelerin kamuoyundaki tartışmalar ve medyanın gündeminde geniş yer aldığına dikkatin çekildiği raporda, ''Türk tarafında siyasetteki belirsizlik ve kutuplaşmanın, Rum tarafında ise 2023'te yapılmasını planlanan seçim kampanyasının hakim olduğu'' savunuldu.

BARIŞ SÜRECİNDE ORTAK ZEMİNE ULAŞMA UMUDU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kıbrıs'ta taraflar arasında ''esaslı diyaloğun ve tam teşekküllü müzakerelerin yokluğu ve mevcut sosyoekonomik ve siyasi iklim göz önünde bulundurulduğunda barış sürecinde ortak zemine ulaşma umutlarının şimdilik belirsizliğini koruduğu'' görüşü paylaşılan raporda, taraflar arasında teknik komitelerin çalışmalarını sürdürdüğü ve Ada'da atık yönetimi ve çevre gibi bazı konularda anlaşmalar olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER DALGALI

Garantör ülkeler Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin dalgalı olduğuna işaret edilen raporda, mart ayında ilişkilerin geliştiği görülse de daha sonra gerilimin yükselmeye devam ettiği aktarıldı.

BM YETKİLİSİ MİROSLAV JENCA TÜRKİYE'YE ZİYARET PLANLIYOR

Raporda, BM Siyasi İşler Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca'nın 10-13 Nisan'da Yunanistan'a ve 3-4 Mayıs'ta İngiltere'ye ziyaretinin ardından Türkiye'ye ziyaret planladığı kaydedildi.

DOĞAL KAYNAKLAR KONUSUNDA ENERJİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Raporda, ''Ada ve çevresindeki doğal kaynaklar her iki topluma da fayda sağlamalı ve bu konudaki anlaşmazlıklara ve bölgede devam eden enerji iş birliği projelerine acilen karşılıklı kabul edilebilir ve kalıcı çözümler için güçlü bir teşvik teşkil etmeli.'' ifadeleri kullanıldı.

BM KIBRIS ÖZEL TEMSİLCİSİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞ AYRILIĞI DEVAM EDİYOR

BM Kıbrıs Özel Temsilcisinin rolü ve görevi konusunda taraflar arasındaki görüş ayrılığının devam ettiği vurgulanan raporda, Ada'ya temsilci atanmasına ilişkin usuller konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadığı kaydedildi.

GARANTÖR ÜLKELERE ÇAĞRI

Guterres, ''Bir kez daha tüm Kıbrıslıları adanın geleceğini şekillendirmede aktif rol almaya ve geleceğe pragmatizmle bakmaya teşvik ediyorum. Kıbrıs sorununu nihai çözüme ulaştırmak ve herkese barış ve refah sağlamak için karşılıklı kabul edilebilir bir yol için devamlı çaba gerekiyor. Garantör ülkelere ise iki toplum arasında diyalog ve iş birliğini destekleme çağrısı yapıyorum." ifadelerine yer verdiği raporunda, Kıbrıs sorununa çözümde BM parametrelerini belirleyen ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı olduğunu bildirdi.

KKTC'DEN BM'YE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEMELİNDE İŞ BİRLİĞİ ÖNERİLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM'ye iki devletli çözüm temelinde GKRY ile hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda iş birliği önerileri içeren bir paket sunmuştu.

Etiketler : kıbrıs türkiye yunanistan enerji birliği
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