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30 Eylül 2020 Çarşamba 08:39:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 08:43:00

BM'den Dağlık Karabağ çağrısı: Çatışmalara derhal son verilsin

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Ermenistan ve Azerbaycan'a çatışmalara derhal son verme gerginliği azaltma ve gecikmeksizin esaslı müzakerelere geri dönme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Azerbaycan ve Ermenistan'a, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara derhal sor verme, gerginliği azaltma ve gecikmeksizin müzakerelere geri dönme çağrısında bulundu.

BMGK, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmaları kapalı oturumda görüştü.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, Dağlık Karabağ'daki temas hattında yaşanan büyük çaplı askeri harekattan endişe duyulduğu belirtildi.

Çatışmalardaki sivil kaybını ve güç kullanımını kınayan BMGK, taraflara çatışmalara derhal son verme, gerginliği azaltma ve gecikmeksizin esaslı müzakerelere geri dönme çağrısı yaptı.

27 Eylül'de, sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

- AZERBAYCAN TOPRAKLARININ ERMENİSTAN TARAFINDAN İŞGAL EDİLMESİ

Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde milliyetçi Ermeniler, Dağlık Karabağ'da hak iddia etti. Ermenistan'ın silahlandırdığı gruplar, 1991'de Hankendi'yi, ertesi yıl da Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermenistan güçleri, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altına girdiği süreçte 1 milyona yakın sivil, yerinden edildi.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.

1992'de Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla Minsk Grubu kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 27 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

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