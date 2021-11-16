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16 Kasım 2021 Salı 23:46:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 23:46:00

BM'den Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere karşı güç kullanmama çağrısı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki göçmenlere karşı güç kullanılmaması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Belarus- Polonya sınırındaki göçmenlerin durumu ve onlara yönelik muameleden endişe duyduklarını söyledi.

Sınırda bulunanlara onurlu bir şekilde muamele gösterilmesi gerektiğini belirten Haq, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütünün bu göçmenlerle görüşmesi gerektiğini vurguladı.

Haq, "Bu kişilerin ülkeler arasındaki anlaşmazlıklarda araç ya da piyon olarak kullanılmasını istemiyoruz. Hak ettikleri saygıyı görmüyorlar'" ifadesini kullandı.

SINIRDA TANSİYON YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Polonya güvenlik güçlerinin sınırdaki göçmenlere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalesine ilişkin ise Haq, söz konusu müdahaleyi henüz doğrulayamadıklarını ancak bu şekilde davranılmasının yanlış olduğunu belirtti.

Haq, göçmenlere karşı güç kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışında olan çok sayıda kişinin Polonya'ya geçmek istemesi, iki ülke sınırında tansiyonu yükseltti.

Belarus, Polonya'yı Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere insani muamele göstermemekle, Polonya yönetimi ise Belarus'u bu kişileri siyasi araç olarak kullanmakla suçluyor.

Etiketler : bm birleşmiş milletler belarus
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