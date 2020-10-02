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02 Ekim 2020 Cuma 19:21:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 19:21:00

BM'den ABD ve Rusya'ya nükleer silah anlaşmasını 5 yıl uzatma çağrısı

Kaynak: AA

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve Rusya arasındaki nükleer anlaşmanın (New START) süresinin 5 yıl uzatılması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü kapsamında yüksek düzeyli bir etkinlik düzenledi.

Guterres, burada yaptığı konuşmada, nükleer silahların ortadan kaldırılması sürecinin duraksadığı ve ülkeler arasında artan güvensizliğin nükleer riski de artırdığı uyarısında bulundu.

ABD ve Rusya arasındaki nükleer silahlar anlaşmasının Şubat 2021'de sona ereceğini ve nükleer silahlanmanın ''stratejik rekabete'' dönüşebileceğine dikkati çeken Guterres, ABD ve Rusya'ya nükleer anlaşmanın süresini gecikmeksizin 5 yıl uzatma çağrısında bulundu.

BM 75. Genel Kurul Başkan Yardımcısı Volkan Bozkır ise 75 yıl önce, nükleer silahların Japonya'da 226 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Nükleer silahların uluslararası barış ve güvenliği bugün hala ağır biçimde tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirten Bozkır, ''Bu tehdidin ortadan kesin olarak kaldırılmasının tek yolu, nükleer silahların tamamen yok edilmesinden geçiyor. Bunun başka bir alternatifi bulunmuyor.'' dedi.

Bozkır, 2017 yılında kabul edilen Nükleer silahların Yayılmasının Yasaklanması Antlaşması'nın ise nükleer silahsızlanma konusunda son yirmi yılda müzakere edilen, hukuken bağlayıcı, ilk çok taraflı enstrüman olduğunu ifade etti.

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları’nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki New START anlaşması, Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor. Anlaşma uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl, 2010'da Rusya ile imzalanan orta menzilli nükleer silahların azaltılmasına ilişkin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiklerini açıklamıştı.

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