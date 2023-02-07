BM'de Kahramanmaraş merkezli depremler ele alındı

Birleşmiş Milletler'de (BM) Cenevre Ofisi'nde, Sözcü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplanda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye ve Suriye'ye etkileri ele alınırken BM kuruluşlarının temsilcileri bu konudaki verileri ve görüşlerini paylaştı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin depremlerle ilgili ölüm ve yaralanmalarla ilgili verilerini paylaşırken AFAD başkanlığındaki Türk makamlarının, depreme liyakatle yanıt verdiğini söyledi.

Laerke, "OCHA, acil olarak iki afet değerlendirme ve müdahale uzmanı ekibi görevlendirdi. Ayrıca OCHA, şu anda Türkiye'ye gitmekte olan, dünyanın dört bir yanından BM tarafından sertifikalandırılmış, arama kurtarma yeteneğine sahip ekiplerin uluslararası ağını da koordine ediyor." dedi.

"DEPREMLER, BÖLGEYİ SON 100 YILDA VURAN NEREDEYSE EN GÜÇLÜ SARSINTI"

Toplantıya Ankara'dan video konferans yöntemiyle katılan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Türkiye depremden etkilenen 10 ilde trajik bir durumun yaşandığını, 8 bine yakın kişinin AFAD koordinasyonundaki arama kurtarma ekiplerince kurtarıldığını anlattı.

Leclerc, "UNHCR, Türk vatandaşları ve mültecilere yardım ediyor. Bu insani çabada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Suriyeli mülteciler arasında bir ayrım yapılmıyor." ifadesi kullandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, yaşanan depremlerin, bölgeyi son 100 yılda vuran neredeyse en güçlü sarsıntı olduğunu belirtti. Elder depremlerin bölgedeki çocuklar ve aileler için en kötü zaman olan dondurucu soğuklarda gerçekleştiğine değindi.

Elder, binlerce evin yıkıldığını ve ailelerin yerinden olduğunu aktardı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) adına söz alan Tommaso Della Longa, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Longa, "IFRC, 6 Şubat'ta, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen ölümcül depremlere müdahale etmek için 70 milyon İsviçre Frangı (yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL) değerinde acil uluslararası yardım başvurusu başlatacağını duyurmuştu. Ancak bugün hasarın boyutu ortaya çıkınca, hedeflenen rakam 200 milyon İsviçre Frangı'na yükseldi." dedi.

BM'ye bağlı kuruluşların temsilcileri, konuşmalarının basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"TÜRKİYE KENDİ VATANDAŞLARI VE SURİYELİ SIĞINMACILARI AYIRMIYOR"

Leclerc, bir soru üzerine, Türkiye'de 3,5 milyondan fazla Suriyelinin yaşadığını ve depremden etkilenen bölgelerde de Suriye vatandaşları olduğunu, Türk yetkililerin kendi vatandaşları ile Suriyeliler arasında ayrım yapmadan müdahalede bulunduğunu söyledi.

Laerke ise önceliğin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu, 12 uluslararası ekibin deprem bölgesine ulaştığını ve 27 ekibin ise bugün ve yarın intikal edeceğini açıkladı.