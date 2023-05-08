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08 Mayıs 2023 Pazartesi 19:14:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 19:14:00

BM Yüksek Temsilcisi, Suriye rejimi ve KSYÖ arasında görüşmelerin yine gerçekleşemediğini duyurdu

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, Suriye rejimi ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Teknik Sekreterliği arasında görüşmelerin yine gerçekleşemediğini bildirdi.

Nakamitsu, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'nin kimyasal silah kullanımına ilişkin düzenlenen oturumda konuştu.

BMGK'nin 2118 sayılı kararı uyarınca Suriye'de tüm kimyasal silah programının imha edilmesine ilişkin yürütülen dosyada Suriye ve KSYÖ arasında tam işbirliğinin kritik önemi sahip olduğunu vurgulayan Nakamitsu, "Belirlenen boşluklar, tutarsızlıklar uyuşmazlıklar halen çözülemedi. KSYÖ Teknik Sekreterliği, Suriye tarafından teslim edilen beyanın doğru ve yeterli olmadığı görüşünde." ifadelerini kullandı.

Izumi Nakamitsu, "Maalesef KSYÖ Teknik Sekreterliğinin Suriye ile bir sonraki görüşmeleri gerçekleştirme yönündeki tüm çabaları başarısız olmaya devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Suriye'de Nisan 2018'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silahların da kullanıldığı olay sırasında silindirlerin izinsiz taşınmasına ilişkin de bilgi gelmediğini aktaran Nakamitsu, "Suriye'ye KSYÖ Teknik Sekreterliğinin tüm taleplerine acil bir şekilde cevap vermesi yönündeki çağrımı yineliyorum." diye konuştu.

Nakamitsu, BMGK'nin söz konusu "korkunç silahların" kullanımına karşı tutumunu sürdürmesi gerektiğini, kimyasal silah kullanımının hiçbir koşulda meşru kılınamayacağını vurguladı.

Kimyasal silah saldırısı gerçekleştirenlerin tespit edilmesi ve sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizen Nakamitsu, bunun hem kurbanlar için hem de gelecekte bu tarz saldırıları engellemek için önemli olduğunu belirtti.

Suriye rejimi, 13 Eylül 2013'te KSYÖ'ye dahil olmuş ve aynı ay BMGK, Suriye'nin kimyasal silahlarına ve KSYÖ'ye katılımından bir ay önce Doğu Guta'da gerçekleştirdiği katliama ilişkin 2118 sayılı kararı kabul etmişti.

21 Nisan 2021'de KSYÖ Taraf Devletler Toplantısı'nda alınan kararla, Suriye'de Beşşar Esed rejim güçlerinin Mart 2017'de Latamne'de ve Şubat 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullandığının tespit edilmesinin ardından, bu ülkenin bazı üyelik hakları askıya alınmıştı.

Etiketler : Nakamitsu BM Suriye
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