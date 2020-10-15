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15 Ekim 2020 Perşembe 19:39:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 19:39:00

BM, Yemen'de esir takasının siyasi süreci başlatmasını umut ediyor

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de esir takasının, taraflar arasında güven inşa ederek barışçıl diyalog ve siyasi sürecin önünü acacağını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ni, video konferans yoluyla Yemen'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Martin Griffiths, ülkede, bugünkü esir takasıyla ''yeni bir umut dalgasının'' göründüğünü söyledi.

Tarafların 27 Eylül'de İsviçre'de varılan anlaşmanın ardından esir değişimi konusunda anlaştığını ve bu anlaşmayla binden fazla esir takası yapılacağını belirten Griffiths, tarafları daha fazla esir değişimi için yakın zamanda tekrar bir araya getireceklerini ifade etti.

Griffiths, aralarında gazeteci ve siyasi tutukluların da bulunduğu keyfi gözaltıların, koşulsuz ve derhal serbest bırakılması çağrısı da yaptı.

Martin Griffiths, esir takası anlaşmasının uygulanmasının taraflar arasında güven inşa ederek barışçıl diyalog ve siyasi sürecin önünü açacağını kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Savaş nedeniyle sağlık sistemi çöken Yemen'de, Kovid-19'a bağlı ölüm oranının da dünya ortalamasından 4 kat fazla olduğu belirtiliyor.

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