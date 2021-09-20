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20 Eylül 2021 Pazartesi 18:36:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 18:37:00

BM: Yemen ekonomisine acil destek gerekiyor

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Birleşmiş Milletler, Yemen ekonomisine acilen destek olunması çağrısında bulundu.

Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Twitter hesabından yaptığı açıklamada ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma değindi.

OCHA, açıklamasında, para biriminin istikrarının sağlanması, gıda güvensizliğine neden olan bazı temel sorunlara çözüm bulunması ile temel hizmet ve sosyal koruma sistemleri de dahil olmak üzere ulusal sistemlerin tamamen çöküşünü önlemek için Yemen ekonomisinin acilen desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Savaş sürerken bir yandan da Yemen riyalinde yaşanan hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflattı ve fakirlik oranı yüzde 80'lere ulaştı.

İç savaşın başladığı yıllarda bir ABD doları 215 Yemen riyali iken, hızlı değer kaybı neticesinde bir dolar 1095 riyale kadar yükseldi. Ekonominin kötüleşmesiyle ülkenin içinde bulunduğu insani kriz de daha fazla derinleşiyor.

Etiketler : Birleşmiş Milletler BM yemen
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