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05 Şubat 2024 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 08:15:00

BM uyardı: Refah'ta durum patlama noktasında

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail saldırılarından kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah kentinde durumun "patlama noktasına" ulaştığı uyarısında bulundu.

OCHA Sözcüsü Jens Laerke, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği bilgilendirme toplantısında "Hiç şüphesiz, Refah'ta yerinden edilmiş Gazzeliler için korkuyoruz" dedi.

Son günlerde Refah'a sığınmak isteyen sivillerle ilgili endişelerini dile getiren Laerke, "Binlerce Filistinli, halihazırda 2.3 milyonluk nüfusun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan güneye kaçmaya devam ediyor. Refah, umutsuz ve patlamaya hazır ve biz bundan sonra olacaklardan korkuyoruz" diye konuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde, Han Yunus'taki saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Etiketler : israil saldırı filistinli refah birleşmiş milletler
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