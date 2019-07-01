BM Ürdün'deki Suriyeli mültecilere nakdi yardımda bulunduğunu açıkladı

BMMYK Ürdün Sözcüsü Lilly Carlisle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un ilk 5 ayında Ürdün'deki 32 bin Suriyeli aileye 28 milyon 800 bin dolar nakdi yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların ailedeki kişi sayısına göre değiştiğini kaydeden Carlisle, aylık olarak iki kişilik ailelere 155, dört kişilik ailelere 177, beş kişilik ailelere 184, altı kişilik ailelere ise 198 dolar verildiğini aktardı.

AA