BM: Tıbbi tesislere yönelik saldırılar, uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasaktır
Kaynak: AA
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shamdasani, İsrail'in Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin boşaltılması talebine ilişkin, "Uluslararası insani hukuk uyarınca tıbbi tesislere ve hastalara yönelik saldırılar yasaktır." ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin boşaltılması talebine ilişkin, "Uluslararası insani hukuk uyarınca tıbbi tesislere, sağlık personeline, yaralı ve hastalara yönelik saldırılar yasaktır." ifadesini kullandı.
Shamdasani, İsrail güçlerinin el-Avde Hastanesi'nin boşaltılması talebiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu.
İsrail'in tahliye talebine ilişkin Shamdasani, "Uluslararası insancıl hukuk, çatışmanın taraflarının, diğer sorumluluklarının yanı sıra yaralı ve hastaların ayrım yapılmaksızın gözetim altına alınması ve bakılması ilkesini uygulamasını gerektiriyor. Uluslararası insani hukuk uyarınca tıbbi tesislere, sağlık personeline, yaralı ve hastalara yönelik saldırılar yasaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), X sosyal medya platformundan yaptıkları paylaşımda, "İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki el-Avde Hastanesi'nin tahliyesi talebini sabah 06.00'ya erteledi. Hastaların tahliyesiyle ilgili durum karmaşıklığını koruyor." ifadelerini kullandı.
MSF, İsrail güçlerinin dün akşam Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin tahliyesi için sadece iki saat süre verdiğini bildirmiş, daha sonra İsrail'in bu kararı sabah 06.00'ya ertelendiğini duyurmuştu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İsrail'den bu kararı geri almasını rica ediyoruz." ifadesini kullanarak, tahliyenin sağlık çalışanlarının yanı sıra hastaların da hayatlarını doğrudan riske atacağını belirtmişti.
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