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BM: Tahıl Anlaşması'ndan çekilen Rusya, herhangi bir tahıl yardımı önerisinde bulunmadı
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28 Temmuz 2023 Cuma 22:39:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 22:39:00

BM: Tahıl Anlaşması'ndan çekilen Rusya, herhangi bir tahıl yardımı önerisinde bulunmadı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktör Yardımcısı Carl Skau, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilen Rusya'nın BM'ye herhangi bir tahıl yardımı önerisinde bulunmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Direktör Yardımcısı Carl Skau, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilen Rusya'nın BM'ye herhangi bir tahıl yardımı önerisinde bulunmadığını belirtti.

Skau, BM Merkezi'ndeki basın toplantısında dünyadaki gıda krizi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması girişiminin bozulmasının "üzücü" olduğunu belirten Skau, Rusya'nın kendilerine tahıl yardımı önerisi için herhangi bir yaklaşımda bulunmadığını söyledi.

Skau, Ukrayna tahılının bu kadar önemli bir kaynak olmasının sebeplerinden birinin operasyon bölgelerinin çoğuna yakın olmasını işaret ederek "Operasyonlarımız için etkisi, potansiyel olarak daha maliyetli ve kesinlikle daha uzun yollara sahip olabilecek başka yerlere bakmamız gerekecek." dedi.

WFP'nin geçen yıl tahılının yüzde 50'sini ve 2023'te buğdayın yüzde 80'ini Ukrayna'dan aldığı bilgisini paylaşan Skau dünyada 345 milyon insanın akut gıda güvensizliği içinde yaşamaya devam ettiğini bildirdi.

Skau, Rusya'nın anlaşmadan çekildiği 17 Temmuz'dan bu yana dünyada tahıl fiyatlarının yüzde 9 arttığına dikkati çekerek "Dünyanın, büyük gıda kaynaklarına engelsiz erişimine ihtiyacı var. Açlar müzakereleri veya diplomatik yolları bekleyemez." şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün St. Petersburg'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nin açılışında, Batılı ülkeleri Rus tarım ihracatına yönelik yaptırımlar nedeniyle ikiyüzlülükle suçlamış ve "Gelecek 3-4 ay içerisinde, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye 25-50 bin ton tahılı bedelsiz bir şekilde sevk etmeye hazır olacağız." demişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Putin'in, 6 Afrika ülkesine ücretsiz tahıl yardımı yapacağı açıklamasına atıfta bulunarak "Herkesi, her yerde etkileyen bu dramatik etkiyi bazı ülkelere bir avuç dolusu bağışla düzeltmemiz mümkün değil." ifadesini kullanmıştı.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peşkov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : Rusya tahıl anlaşması rusya tahıl
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