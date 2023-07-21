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21 Temmuz 2023 Cuma 20:34:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 20:34:00

BM, Sudan'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıdan derin endişe duyduğunu açıkladı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler, Sudan'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırılardan derin endişe duyduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edinilen bilgiye göre, Hartum'da Sınır Tanımayan Doktorlar ekibinin hedef alındığını belirten Dujarric, söz konusu ekibin Sudan'daki Türk hastanesine tıbbi malzeme taşırken saldırıya uğradığını aktardı.

Dujarric, Türk hastanesinin Hartum'da hala faaliyet gösteren iki hastaneden biri olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanlarına ve tesislerine saldırı, uluslararası insani hukukun ihlalidir." ifadesini kullandı.

Saldırıların endişe verici olduğunu ve acilen son bulmasını gerektiğine işaret eden Dujarric, Sudan'da çatışmanın başlangıcından bu yana sağlık tesislerine 50'den fazla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son açıklamalarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 2,8 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Etiketler : birleşmiş milletler sudan sağlık çalışanları
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