BM, Şifa Hastanesine durum tespiti için ekip gönderecek

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in hastaneden ayrıldığına ilişkin haberleri gördüklerini aktaran Dujarric, meslektaşlarının misyonu başlatmak için gerekli güvenlik teminatını beklediklerini söyledi.

Dujarric, görevlendirilecek misyonun İsrail baskını sürecinde ne olup ne bittiğini netleştirmeyi ve durum tespiti yapmayı amaçladığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un aktardığına göre durumun kötü olduğuna işaret eden Dujarric, ekibin en kısa zamanda bölgeye gideceğini ifade etti.

ŞİFA HASTANESİ'NDE İSRAİL BASKININDAN GERİYE YIKIM VE KATLİAM KALDI



İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise, 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

Görgü tanıkları, dün İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi yerleşkesi ve çevresinden tamamen çekildiğini söylemişti.

Tanıklar, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'ne tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

İsrail bunu da yaptı! Elleri bağlı diri diri gömülmüş cenazeler bulundu

İsrail katliamına Türkiye'den sert tepki: Sistematik Barbarlık