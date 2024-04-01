VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM, Şifa Hastanesine durum tespiti için ekip gönderecek
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistin'e ait 170 dönüm araziye el koydu
Bursa'da yangın: Otobüsler alev alev yandı
Tansiyon yükseliyor! İran'dan açıklama: Doğrudan ve güçlü cevap verilecek
Muhtarlık kavgalarında 6 kişi yaşamını yitirdi
Netanyahu'dan soykırım sansürü: Al Jazeera'nin İsrail'de yayın yapması yasaklandı
01 Nisan 2024 Pazartesi 22:00:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 22:00:00

BM, Şifa Hastanesine durum tespiti için ekip gönderecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskınının ardından durumu incelemek için bir misyon görevlendirileceğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in hastaneden ayrıldığına ilişkin haberleri gördüklerini aktaran Dujarric, meslektaşlarının misyonu başlatmak için gerekli güvenlik teminatını beklediklerini söyledi.

Dujarric, görevlendirilecek misyonun İsrail baskını sürecinde ne olup ne bittiğini netleştirmeyi ve durum tespiti yapmayı amaçladığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un aktardığına göre durumun kötü olduğuna işaret eden Dujarric, ekibin en kısa zamanda bölgeye gideceğini ifade etti.

ŞİFA HASTANESİ'NDE İSRAİL BASKININDAN GERİYE YIKIM VE KATLİAM KALDI

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise, 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

Görgü tanıkları, dün İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi yerleşkesi ve çevresinden tamamen çekildiğini söylemişti.

Tanıklar, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'ne tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

İsrail bunu da yaptı! Elleri bağlı diri diri gömülmüş cenazeler bulundu

İsrail katliamına Türkiye'den sert tepki: Sistematik Barbarlık
Etiketler : ŞİFA HASTANESİ İSRAİL GAZZE
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
Serel Yereli, Londra'dan dönüyor

Serel Yereli, Londra'dan dönüyor
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX