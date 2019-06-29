BM Özel Raportörü'nden dünyaya 'Yüzyılın Anlaşması' uyarısı

  • Bist 100
    96.485
  • Dolar
    5,7935
  • Euro
    6,5946
  • Altın
    262,5594
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Cani baba 3,5 yaşındaki kızını "ağladı diye" hastanelik etti Cani baba 3,5 yaşındaki kızını "ağladı diye" hastanelik etti
Esenyurt'ta çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı Esenyurt'ta çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı
Trabzonspor, Dortmund'da oynayan Hüseyin Bulut'un peşine düştü Trabzonspor, Dortmund'da oynayan Hüseyin Bulut'un peşine düştü
Rusya'da kontrolden çıkan otomobil duvara saplandı Rusya'da kontrolden çıkan otomobil duvara saplandı
G. Saray'ın Fernando teklifine Sevilla'dan tepki: Neden istikrarsız bir futbolcuyu alalım G. Saray'ın Fernando teklifine Sevilla'dan tepki: Neden istikrarsız bir futbolcuyu alalım
Frigya'daki 'seni seviyorum'lar temizlenecek Frigya'daki 'seni seviyorum'lar temizlenecek
Şehit astsubay Tunç son yolculuğuna uğurlandı Şehit astsubay Tunç son yolculuğuna uğurlandı
Klasik otomobil tutkunları rallide buluştu Klasik otomobil tutkunları rallide buluştu
Demet Akalın'dan Okan Kurt'a imalı yorum Demet Akalın'dan Okan Kurt'a imalı yorum
Görev başında vefat eden Abdulkadir Nişancı mezarı başında anıldı Görev başında vefat eden Abdulkadir Nişancı mezarı başında anıldı
Doğanın sarı gelini' çiçeklendi Doğanın sarı gelini' çiçeklendi
Heybeliada'da orman yangını Heybeliada'da orman yangını
Salda Gölü bu yıl da ziyaretçilerini 'büyülüyor' Salda Gölü bu yıl da ziyaretçilerini 'büyülüyor'
Rodrigues, Fenerbahçe'ye gelmek için 3 milyon Euro'ya evet dedi Rodrigues, Fenerbahçe'ye gelmek için 3 milyon Euro'ya evet dedi
Galatasaray'ın Onyekuru'ya alternatif Salvio'yu kiralayacağı ortaya çıktı Galatasaray'ın Onyekuru'ya alternatif Salvio'yu kiralayacağı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki yoğun mesaisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki yoğun mesaisi
Katil İsrail polisi Kudüs’te 19 Filistinliyi gözaltına aldı Katil İsrail polisi Kudüs’te 19 Filistinliyi gözaltına aldı
Macron'dan ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama Macron'dan ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama
İdlib'de Muhammed Mursi Çadır Kenti kuruldu İdlib'de Muhammed Mursi Çadır Kenti kuruldu
Emine Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde 'Sıfır Atık' mesajı Emine Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde 'Sıfır Atık' mesajı
AB liderleri 'başkanlarını' seçmek için toplanıyor AB liderleri 'başkanlarını' seçmek için toplanıyor
Baba oğul, aynı takımda oynuyor Baba oğul, aynı takımda oynuyor
Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkanlığa seçildi Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkanlığa seçildi
Dusko Tosic eşi Jelena Karlesua'dan intikam aldı! Jelena Karleusa kıskançlık krizine girdi... Dusko Tosic eşi Jelena Karlesua'dan intikam aldı! Jelena Karleusa kıskançlık krizine girdi...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Haziran 2019 13:24 | Cumartesi

BM Özel Raportörü'nden dünyaya 'Yüzyılın Anlaşması' uyarısı

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Lynk, uluslararası toplumun İsrail'in Filistin'i işgaline son vermesini öngören herhangi bir teklifi desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, isim vermeden ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lynk, "Uluslararası hukukun çerçevesi olmadan, ABD'den gelecek bir teklif de dahil olmak üzere, herhangi bir barış planı siyasi gerçekliğe çarpacaktır. Ortadoğu barışına yönelik önceki planların tamamı son 50 yılda başarısız oldu çünkü büyük ölçüde, İsrail ve Filistin arasında hak temelli bir yaklaşım konusunda ısrar etmediler." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukukun, insani koruma, insan hakları, eşitlik ve adelet ilkeleri üzerine kurulu olduğunun altını çizen Lynk, tüm bu değerlerin İsrail-Filistin çatışmasına yönelik yüzlerce BM kararında ifade edildiğini anımsattı.

Lynk, "Uluslararası toplum, İsrail’in Filistin’i işgaline son verilmesi için yapılan herhangi bir öneride ve İsrail-Filistin ihtilafının adil ve kalıcı bir şekilde çözümünde uluslararası hukuka ve insan haklarına bağlı kalmasında ısrar etmelidir. İsrail ve Filistin için yapılacak bir barış planı, uluslararası hukuk çerçevesi olmadan başarısız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Barış sürecinin merkezinde altı temel ilke var"

Altı ilkenin özellikle barış sürecinin merkezinde olduğunu vurgulayan Lynk, bunları; insan hakları, kendi kaderini tayin etme, İsrail işgali, Yahudi yerleşimciler, Filistinli mülteciler ve güvenlik konuları olarak sıraladı.

Özel Raportör Lynk, İsraillilerin olduğu gibi Filistin halkının da uluslararası hukukta yer alan tüm bireysel ve kollektif insan haklarına sahip olduğunun altını çizerek, "Mevcut uluslararası konsensüs, Haziran 1967 sınırlarına dayanan, Doğu Kudüs'ün başkent olarak kabul edildiği, Batı Şeria ile Gazze arasında anlamlı bir ulaşım bağlantısının olduğu, uygulanabilir, bitişik ve tam bağımsız bir Filistin devletini temel alan iki devletli bir çözümü desteklemektedir." hatırlatmasında bulundu.

İsrail'in, 1967 ve 1980'de Doğu Kudüs'ü iki aşamada işgal ettiğini ve bu işgalin BM tarafından birçok kez yasadışı olarak kınandığını dile getiren Lynk, "Kudüs bilmecesiyle ilgili müzakereler, Doğu Kudüs'ün Filistin toprakları olduğunun kabul edilmesiyle başlamalıdır." teklifinde bulundu.

Lynk, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 240 Yahudi yerleşim yerinin, "BM Güvenlik Konseyi'ne göre uluslararası hukukun çirkin bir ihlali" olduğunun altını çizdi ve Yahudi yerleşimcileri, sistematik insan hakları ihlallerinin birincil kaynağı olarak nitelendirdi.

Barış sürecinin merkezindeki altı ilkenin ABD'nin yakında açıklayacağı barış planının başarı olasılığını değerlendirmek için turnusol testi olduğunu yineleyen Lynk, bu ilkelerin gözardı edilmesi durumunda ABD planının da daha öncekilerle aynı kaderi yaşayarak başarısız olacağını vurguladı.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde ve Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen ve çarşamba günü sona eren "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota davet etmişti.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.

(AA)

Hafter güçlerinin sözcüsünden Türkiye'ye tehdit
Türkiye merakla bekliyor! İlk kez havalandı
Zehirlenme korkusuyla her yere götürüyor!
Bozcaada'da korkunç olay! Tartıştığı 4 kişi tarafından dövülerek öldürüldü
DEAŞ'lı teröristin itirafları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan Japonya'da konuştu
Eski G.Saraylıdan F.Bahçe'ye büyük fedakarlık
Kadıköy'de terör estirmişlerdi... O çift için karar!
Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek?
Krizdeki Yunanistan havalimanını satıyor
Nenesiyle ortaokuldan mezun oldu
Galatasaray, 156. yabancı futbolcusunu aldı
İptal ettirmeyen yandı: Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz
Başkan Erdoğan, Trump görüşmesi sonrası flaş açıklamalar
40 bin sağlık çalışanına müjde
Dolandırılmaktan bıktı! 6 üniversite bitirdi
2 bin adet cep telefonuyla uyuyor... "Onlar benim yavrularım gibi"
Fenerbahçe'den müthiş transfer! 16 yıl sonra bir ilk
Hava durumu son dakika: Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji uyardı
Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesi ile ilgili açıklama
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ