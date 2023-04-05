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BM Özel Koordinatörü'nden Mescid-i Aksa baskınına tepki
05 Nisan 2023 Çarşamba 19:28:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 19:28:00

BM Özel Koordinatörü'nden Mescid-i Aksa baskınına tepki

Kaynak: AA

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BM Özel Koordinatörü Wennesland, "Kıble Mescidi'ndeki şiddet görüntüleri karşısında şok içindeyim. İsrail güçlerinin Filistinlileri dövdüğü görüntüler ve çok sayıda Filistinlinin gözaltına alınmasından rahatsızım." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail polisinin Mescid-i Aksa baskınını eleştirdi.

Wennesland, yaptığı yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa'nın Kıble Mescidi'ndeki şiddet görüntüleri karşısında şok içindeyim. İsrail güçlerinin Filistinlileri dövdüğü görüntüler ve çok sayıda Filistinlinin gözaltına alınmasından rahatsızım. Filistinlilerin, camiye taş ve havai fişek sokmaları ve bunları kullanmalarını güçlü biçimde reddediyorum." ifadelerine yer verdi.

Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da yaklaşık 600 bin kişinin ibadet ettiğine işaret eden Wennesland, şunları kaydetti:

"İki taraftan da siyasi, dini, toplumsal liderleri; tahrikler, alevlendirici söylem ve kışkırtıcı eylemlere karşı koymaya davet ediyorum. Kutsal mekanlardaki statüko, Ürdün Krallığı'nın özel rolüne dikkat edilerek korunmalı. (Mescid-i Aksa'dan sorumlu Kudüs İslami) Vakıflar İdaresi, görevi, hayati ve önemli vazifesini yerine getirmesi için desteklenmeli."

Gazze'den atılan roketlerin durdurulması çağrısı yapan Wennesland, BM'nin gerilimin düşürülmesi için tüm taraflarla görüştüğünü aktardı.

İsrail güçlerinin, gece Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakileri darp ettiği görüntüler, tepkiye yol açmıştı.

Baskında, Kıble Mescidi'ne sığınan 450 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler : bm israil Mescid-i Aksa

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