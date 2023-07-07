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BM, Orta Amerika ülkesi Honduras'ta kamu güvenliğinde yaşananlardan dolayı endişeli
07 Temmuz 2023 Cuma 18:53:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 18:53:00

BM, Orta Amerika ülkesi Honduras'ta kamu güvenliğinde yaşananlardan dolayı endişeli

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, Orta Amerika ülkesi Honduras'ta kamu güvenliğinin "askerileştirilmesinden" dolayı ”derin endişe” duyduklarını belirtti.

Hurtado, Honduras hükümetinin 5 Temmuz'da ülkedeki olağanüstü hali 45 gün uzatma kararına ilişkin açıklama yaptı.

Polis ve orduya izin gerektirmeden arama yapma ve gözaltına alma imkanı veren olağanüstü hal ile kişisel özgürlüklerin, örgütlenme ve toplanma hakkının ihlal edildiğini vurgulayan Hurtado, kamu güvenliğinin "askerileştirilmesinden" derin endişe duyulduğunu kaydetti.

Hurtado, cezaevlerindeki askeri operasyonlara ilişkin BM tarafından yapılan ilk gözlemlerden ve sivil toplum kuruluşlarından edinilen bilgilerin özellikle çete bağlantılı olduğu iddia edilen hükümlülerin askerler tarafından dövüldüğüne ve tekmelendiğine işaret ettiğini vurguladı.

ASKERİ OPERASYONLAR İÇİN GÖZETİM ÇAĞRISI

Sözcü Hurtado, yetkilileri, insan hakları ihlallerinin önlenmesi adına cezaevlerine düzenlenen askeri operasyonların gözetiminin yapılması çağrısında bulundu.

Askerlerin cezaevleri üzerindeki kontrolünün de aynı bağlamda gözetime tabii tutulması çağrısında bulunan Hurtado, gereksiz veya orantısız güç kullanımı iddialarının "derhal" soruşturulması gerektiğinin altını çizdi.

BAZI ÖNLEMLER, İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE YOL AÇABİLİR

Hurtado, Orta Amerika ülkesinde ister cezaevlerinde isterse de dışarıda yaşanan şiddet olaylarının acilen ele alınması gerektiğinin farkında olduğunu belirtirken, "ancak alınan bazı önlemlerin insan hakları ihlallerine yol açabileceğinden son derece endişeliyiz." dedi.

Olağanüstü hal uygulamasının istisnai, zamana bağlı ve sınırlı olması gerektiğini hatırlatan Hurtado, cezaevlerinin şiddetin temel nedenlerini ele alan ve çetelerin, organize suç gruplarının tasfiyesine katkıda bulunan kapsamlı bir güvenlik politikası çerçevesinde sivil denetim altında olması gerektiğini bildirdi.

DEVLETİN GÖZALTINDAKİ İNSANLARIN HAYATINI KORUMA GÖREVİ VAR

Hutardo, "Devletin gözaltındaki insanların hayatını koruma görevini hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı, ülkedeki cezaevi sorununu ele almaya yönelik tüm çabaların uluslararası insan hakları hukukuna dayanması gerektiğinin altını çizdi.

Honduras'ta 17 eyalette yürürlükte olan olağanüstü hal, askerlere kamu güvenliği görevlerinde polise destek olmasına imkan tanıyor.

Karar, başkent Tegucigalpa'ya bağlı Tamara kasabasındaki kadınlar cezaevinde çıkan kavgada 46 mahkumun hayatını kaybetmesi sonrasında alınmıştı.

Etiketler : Honduras Orta amerika ülkesi BM
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