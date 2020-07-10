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10 Temmuz 2020 Cuma 21:59:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 21:59:00

BM Libya Misyonu, Cenevre'de Akile Salih ile görüştü

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Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Genel Sekreter Vekili Stephanie Williams, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Cenevre'de siyasi diyaloğun başlatılması ve Libya krizine kalıcı bir çözümü görüştü.

UNSMIL'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Williams'ın "Akile Salih'in özellikle Sirte'de olmak üzere kalıcı bir ateşkese desteğini takdir ettiği" belirtildi.

İkilinin Libya'da petrol üretiminin yeniden başlayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşıladığı aktarılan açıklamada, "Libya'da tüm Libyalılara ait petrolün akmasına ilişkin engellerin giderilmesinin gerekliliğini vurguladıkları" paylaşıldı. Açıklamada, petrol gelirlerinin şeffaf ve profesyonel bir şekilde yönetilmesinin öneminin altı çizildi.

UNSMIL Genel Sekreter Vekili Williams, açıklamaya göre, "tüm yabancı aktörlere Libya'ya yönelik olumsuz müdahalesini durdurma, Sirte ve Petrol Hilali bölgesinde yeni bir insani ve ekonomik felaketi önlemek için siyasi süreci destekleme" çağrısı yaptı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 4 Nisan 2019'da kendisine bağlı milislere başkenti ve yönetimi silah zoruyla ele geçirmek için emir vermesiyle ülkesini şiddet sarmalına sürüklemişti. Ülkenin doğusundaki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih bu süreç içinde Halife Hafter'in bu saldırısına destek olmuştu.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Libya ordusu, 14 aylık sürede, Haziran ayının başında, zorlu çatışmalar sonucunda Halife Hafter'e bağlı milisleri başta başkent Trablus il idari sınırının tamamı olmak üzere ülkenin batısındaki nüfus yoğunluğuna sahip önemli ekonomik ve ulaşım merkezlerinden çıkarmıştı.

Halife Hafter'in askeri alanda yenilgiye uğramasının ardından, darbeci lideri destekleyen ülkelerin siyasi bir figür olarak Akile Salih'in öne çıkması için çalıştığı yönünde haberler çıkmıştı.

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