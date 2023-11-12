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12 Kasım 2023 Pazar 18:54:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 18:54:00

BM kuruluşlarından Gazze için ortak eylem çağrısı: Dünya sessiz kalamaz

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BM kuruluşlarının ortak açıklamasında, "Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı

BM kuruluşlarının ortak açıklaması: Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz

BM kuruluşlarının ortak açıklaması: (Gazze'de) Hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünya sessiz kalamaz

Etiketler : bm ortak açıklama gazze filistin
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