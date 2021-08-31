BM: Kurşunlu benzin kullanan herhangi bir ülke kalmadı

BM: Kurşunlu benzin kullanan herhangi bir ülke kalmadı

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP), şu anda dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan herhangi bir ülkenin kalmadığını duyurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, oldukça zararlı olan yakıt, neredeyse yüz yıldır havayı, toprağı ve suyu kirletiyordu. Kalp hastalığına, kansere ve felce neden olabilen yakıt, çocuklarda beyin gelişimi ile ilgili problemlerle de ilişkilendiriliyor.

Yüksek gelirlere sahip pek çok ülke yakıtın kullanımını 1980'li yıllarda yasakladı. Kurşunlu benzini kullanan son ülke olan Cezayir ancak bu yılın Temmuz ayında kullanımı durdurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kurşunlu benzinin kullanımının tamamen sonlanmasını "uluslararası bir başarı öyküsü" olarak nitelendirdi.

Guterres, "Kurşunlu benzin kullanımına son vermek, her yıl kalp hastalığı, felç ve kanserden kaynaklanan milyonlarca erken ölümü önleyecek. Zeka gelişimleri zarar görmüş çocuklar da böylelikle korunacak" diye konuştu.

UNEP, 2002'den bu yana kurşunlu benzin kullanımını sona erdirmek için hükümetler, özel şirketler ve sivil topluluklarla birlikte çalıştı.

UNEP Direktörü Inger Andersen, "Kurşunlu benzin, insanlığın toplumlarımızın her düzeyinde yaptığı hataları kısaca özeti" dedi.

Ancak Andersen bu yakıtı ortadan kaldırmanın "insanlığın yaptığı hatalardan ders alıp düzeltebileceğini" de gösterdiğini söyledi.